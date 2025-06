1860-Spieler tanken Kraft: Hier machen die Löwenspieler Urlaub

Lässt es sich mit der Familie gutgehen: Florian Niederlechner, Hoffnungsträger beim TSV 1860 München. – Foto: Instagram

In rund zwei Wochen steigt der Trainingsauftakt beim TSV 1860 München. Doch wie entspannen Jesper Verlaat, Florian Niederlechner und Co. in der Zwischenzeit?

In zwei Wochen wird es ernst beim TSV 1860 München – am 22. Januar bittet Löwen-Coach Patrick Glöckner zum Trainingsauftakt in Giesing. Während Sportchef Christian Werner bis dahin noch alle Hände voll zu tun hat, lassen es sich die Spieler der Sechzger so richtig gut gehen und senden Urlaubsgrüße aus aller Welt.

Howdy, Cowboy! Anderson Lucoqui verbringt seinen Sommerurlaub in den USA. – Foto: Instagram

Mittelfeld-Abräumer Thore Jacobsen liebt das Bergsteigen, postete Bilder von traumhaften Kulissen aus dem Karwendelgebirge nahe München. In etwas wärmere Gefilde zog es da Sturm-Hoffnung Florian Niederlechner, der es sich mit seiner Familie am Pool unter Palmen gutgehen lässt.

Abschalten vor beeindruckendem Panorama: Thore Jacobsen. – Foto: Instagram

Linksverteidiger Anderson Lucoqui, dessen Zukunft in München-Giesing noch ungeklärt ist, mutierte in Texas zum Cowboy, während Kapitän Jesper Verlaat in der niederländischen Heimat seinen Geburtstag feierte.