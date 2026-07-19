1860 schafft Klarheit: Kayabunar bleibt an der Seitenlinie Vertrag bis 2028 von Luca Hayden · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Alper Kayabunar bleibt der Cheftrainer des TSV 1860 München. – Foto: TSV München von 1860 Spielbetr

Statt einer externen Lösung setzt der TSV 1860 auf das Erfolgsduo der U21: Alper Kayabunar und Vincent Saller trainieren die Löwen.

Zuletzt machten hartnäckige Gerüchte um Sven Bender als neuen Cheftrainer beim TSV 1860 München die Runde. Jetzt herrscht Klarheit: Die Löwen setzen auf Alper Kayabunar, der die Mannschaft in die neue Regionalliga-Saison führt. Co-Trainer bleibt Vincent Saller. Beide unterschrieben einen Vertrag bis Sommer 2028. Die Entscheidung kommt kurz vor dem Pflichtspielstart. Kayabunar hatte sich mit starken Leistungen empfohlen: Der 40-Jährige führte die U21 in der vergangenen Saison souverän zur Meisterschaft in der Bayernliga Süd. Bereits während der Drittliga-Saison sprang er zudem zweimal als Interimstrainer bei den Profis ein und holte beim 2:2 gegen Viktoria Köln einen Punkt.

Kayabunar führte die U21 des TSV 1860 zur Meisterschaft in der Bayernliga 1860 München belohnt das Erfolgsduo der U21. Saller, der seit der Saison 2024/25 als Co-Trainer bei den Meisterlöwen arbeitet, bleibt dabei an Kayabunars Seite. Die weiteren Positionen im Trainerteam sollen in den kommenden Tagen besetzt werden. „Alper und Vincent haben in der vergangenen Saison in der Bayernliga Süd hervorragende Arbeit abgeliefert und den Meistertitel geholt. Auch in der Saisonvorbereitung konnten die beiden zeigen, dass sie die Richtigen für diese Aufgabe sind“, sagt Thomas Probst, Geschäftsführer der TSV München von 1860 Spielbetriebs-GmbH. „Daher haben wir uns voller Überzeugung und Freude entschieden, den beiden das Vertrauen zu schenken, und freuen uns auf den gemeinsamen Weg.“