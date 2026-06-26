1860 Rosenheim zurück in der Bayernliga: Martens kommt von Unterhaching Doppelaufstieg an der Jahnstraße von Luca Hayden · Heute, 11:12 Uhr · 0 Leser

Der TSV 1860 Rosenheim feierte die Meisterschaft in der Landesliga Südost. – Foto: 1860 Rosenheim

Nach dem Doppelaufstieg laufen die Planungen für die Bayernliga auf Hochtouren. Trotz prominenter Neuzugänge bleibt die Jugend das Fundament.

„Doppelaufstieg als Meister“ – hätte jemand dieses Szenario vor der Saison beim TSV 1860 Rosenheim vorhergesagt, er wäre wohl belächelt worden. Doch die Rosenheimer machten das Unwahrscheinliche wahr: Während die U21 frühzeitig den Titel perfekt machte, spielte die erste Mannschaft eine furiose Rückrunde und sicherte sich mit 14 Siegen, zwei Unentschieden und nur einer Niederlage noch die Meisterschaft in der Landesliga Südost. Der Lohn: die Rückkehr in die Bayernliga. Nach dem größten Erfolg der vergangenen Jahre laufen die Planungen für die Saison 2026/27 bereits auf Hochtouren. Eine starke Rückrunde ließ den TSV 1860 Rosenheim zurück auf die große Bühne des Amateurfußballs kehren. Das Konzept des Vereins aus dem Inntal soll dennoch das gleiche bleiben: Der Fokus liegt weiterhin auf den eigenen Talenten. Schon in der Landesliga Südost überzeugten die Rosenheimer gemeinsam mit Unterhaching II mit einer der jüngsten Mannschaften der Liga. Als das Meisterstück gegen den TSV Grünwald gelang, lag der Altersschnitt der Startelf laut FuPa-Statistik bei gerade einmal 21,14 Jahren.

Es wird unumgänglich sein, in den neuen Ligen vereinzelt den einen oder anderen externen Spieler zu verpflichten. 1860 Rosenheim über die eigene Transferstrategie Deutlich wird das auch in der Planung für die neue Saison in der Bayernliga: Mit Christian Dangl, Christoph Hilger, David Ransberger, Lonwabo Mbuyisa, Lukas Köck, Marinus Bauer, Tobi Bensch und Tommy Hieble rücken gleich acht Spieler aus dem Jugendbereich in den Herrenkader auf. Trotzdem weiß der TSV 1860, dass der Sprung in die Bayernliga weitere Verstärkungen erfordert. „Es wird unumgänglich sein, in den neuen Ligen vereinzelt den einen oder anderen externen Spieler zu verpflichten“, heißt es von Vereinsseite.