1860 Rosenheim zurück in der Bayernliga: Martens kommt von Unterhaching

Nach dem Doppelaufstieg laufen die Planungen für die Bayernliga auf Hochtouren. Trotz prominenter Neuzugänge bleibt die Jugend das Fundament.
„Doppelaufstieg als Meister“ – hätte jemand dieses Szenario vor der Saison beim TSV 1860 Rosenheim vorhergesagt, er wäre wohl belächelt worden. Doch die Rosenheimer machten das Unwahrscheinliche wahr: Während die U21 frühzeitig den Titel perfekt machte, spielte die erste Mannschaft eine furiose Rückrunde und sicherte sich mit 14 Siegen, zwei Unentschieden und nur einer Niederlage noch die Meisterschaft in der Landesliga Südost. Der Lohn: die Rückkehr in die Bayernliga. Nach dem größten Erfolg der vergangenen Jahre laufen die Planungen für die Saison 2026/27 bereits auf Hochtouren.
Eine starke Rückrunde ließ den TSV 1860 Rosenheim zurück auf die große Bühne des Amateurfußballs kehren. Das Konzept des Vereins aus dem Inntal soll dennoch das gleiche bleiben: Der Fokus liegt weiterhin auf den eigenen Talenten. Schon in der Landesliga Südost überzeugten die Rosenheimer gemeinsam mit Unterhaching II mit einer der jüngsten Mannschaften der Liga. Als das Meisterstück gegen den TSV Grünwald gelang, lag der Altersschnitt der Startelf laut FuPa-Statistik bei gerade einmal 21,14 Jahren.
Es wird unumgänglich sein, in den neuen Ligen vereinzelt den einen oder anderen externen Spieler zu verpflichten.
1860 Rosenheim über die eigene Transferstrategie
Deutlich wird das auch in der Planung für die neue Saison in der Bayernliga: Mit Christian Dangl, Christoph Hilger, David Ransberger, Lonwabo Mbuyisa, Lukas Köck, Marinus Bauer, Tobi Bensch und Tommy Hieble rücken gleich acht Spieler aus dem Jugendbereich in den Herrenkader auf. Trotzdem weiß der TSV 1860, dass der Sprung in die Bayernliga weitere Verstärkungen erfordert. „Es wird unumgänglich sein, in den neuen Ligen vereinzelt den einen oder anderen externen Spieler zu verpflichten“, heißt es von Vereinsseite.
Die ersten externen Neuzugänge stehen bereits fest. Kevin Kuffel wechselt vom TSV Ampfing an die Jahnstraße und wagt den Sprung aus der Bezirksliga Ost in die Bayernliga Süd. Zudem gelang den Rosenheimern ein echter Transfer-Coup: Marcel Martens kehrt von der SpVgg Unterhaching zurück. Für die Spielvereinigung debütierte der Offensivspieler sogar in der 3. Liga. Außerdem verstärkt sich der TSV 1860 mit Torhüter Muck Riedmüller vom VfB Hallbergmoos und Luca Schirbl von Geretsried.
Dem gegenüber stehen allerdings auch zwei schmerzhafte Abgänge. Mit Florian Grundner und Simon Fischer verlassen zwei wichtige Säulen des Aufstiegs die Rosenheimer. Besonders brisant: Beide Defensivspezialisten schließen sich Mitaufsteiger TSV Wasserburg an, der ebenfalls in der Bayernliga Süd an den Start geht.
Trotz dieser Verluste überwiegt an der Jahnstraße die Vorfreude auf die neue Saison. Der Doppelaufstieg hat gezeigt, dass der eingeschlagene Weg funktioniert. Auch eine Liga höher wollen die Rosenheimer ihrer Philosophie treu bleiben: mit jungen Spielern aus den eigenen Reihen, punktuellen Verstärkungen und dem Anspruch, sich wieder in der Bayernliga zu etablieren.