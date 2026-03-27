1860 Rosenheim II und SE Freising trennen sich 1:1

– Foto: Marcel Eichholz

Schwabing will den Anschluss wahren

FC Schwabing empfängt SB Chiemgau Traunstein am Samstagnachmittag. Ein Sieg könnte Schwabing bis auf 36 Punkte bringen und Platz 3 festigen, während Traunstein die Gelegenheit hat, sich von den Abstiegsrängen abzusetzen.

Starnberg gegen Garching – Mittelfeldduell

FT Starnberg trifft um 16:00 Uhr auf den VfR Garching. Beide Teams kämpfen um wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld. Ein Erfolg könnte Starnberg auf Platz 7 bringen, Garching hingegen könnte bei einem Sieg an den oberen Mittelfeldrängen schnuppern.

Gaimersheim empfängt JFG FC Holzland/Inn

Das Duell um 16:30 Uhr verspricht Spannung: Gaimersheim möchte mit einem Heimsieg die Abstiegszone weiter auf Distanz halten, während Holzland/Inn mit einem Dreier an Schwabing vorbeiziehen könnte und auf Platz 3 springen würde.

Heimstetten II gegen Trudering – Kellerduell

Um 17:00 Uhr stehen sich zwei Teams aus dem unteren Tabellendrittel gegenüber. Heimstetten II könnte mit einem Sieg die 23-Punkte-Marke erreichen und sich Luft verschaffen, während Trudering dringend Punkte benötigt, um nicht tiefer in den Abstiegsstrudel zu geraten.

Landsberg will Spitzenposition festigen

Am Sonntag empfängt Tabellenführer TSV Landsberg den direkten Verfolger SV Waldeck Obermenzing II. Ein Sieg würde Landsberg auf 48 Punkte bringen und den Tabellenplatz 1 weiter absichern, während Waldeck mit einem Auswärtserfolg auf 43 Punkte verkürzen könnte.

Eichstätt gegen Aubing

Parallel um 15:30 Uhr will der VfB Eichstätt gegen SV Aubing punkten, um die Abstiegszone zu verlassen. Aubing könnte mit einem Erfolg bis auf Platz 5 springen und das obere Tabellendrittel festigen.

Deisenhofen II gegen Geretsried

Das Schlusslicht FC Deisenhofen II empfängt TuS Geretsried. Für Deisenhofen II ist jeder Punkt überlebenswichtig, um die rote Laterne hinter sich zu lassen. Geretsried könnte mit einem Auswärtssieg die 23-Punkte-Marke erreichen und ins sichere Mittelfeld aufrücken.