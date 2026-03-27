 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligavorschau

1860 Rosenheim II und SE Freising trennen sich 1:1

von Helmut Kampa · Gestern, 23:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marcel Eichholz

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U19 (A-Jun) BOL 1 Obe
Deisenhofen II
Geretsried
1860 Rosenh. II
Eichstätt

Schwabing will den Anschluss wahren

FC Schwabing empfängt SB Chiemgau Traunstein am Samstagnachmittag. Ein Sieg könnte Schwabing bis auf 36 Punkte bringen und Platz 3 festigen, während Traunstein die Gelegenheit hat, sich von den Abstiegsrängen abzusetzen.

Starnberg gegen Garching – Mittelfeldduell

FT Starnberg trifft um 16:00 Uhr auf den VfR Garching. Beide Teams kämpfen um wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld. Ein Erfolg könnte Starnberg auf Platz 7 bringen, Garching hingegen könnte bei einem Sieg an den oberen Mittelfeldrängen schnuppern.

Gaimersheim empfängt JFG FC Holzland/Inn

Das Duell um 16:30 Uhr verspricht Spannung: Gaimersheim möchte mit einem Heimsieg die Abstiegszone weiter auf Distanz halten, während Holzland/Inn mit einem Dreier an Schwabing vorbeiziehen könnte und auf Platz 3 springen würde.

Heimstetten II gegen Trudering – Kellerduell

Um 17:00 Uhr stehen sich zwei Teams aus dem unteren Tabellendrittel gegenüber. Heimstetten II könnte mit einem Sieg die 23-Punkte-Marke erreichen und sich Luft verschaffen, während Trudering dringend Punkte benötigt, um nicht tiefer in den Abstiegsstrudel zu geraten.

Landsberg will Spitzenposition festigen

Am Sonntag empfängt Tabellenführer TSV Landsberg den direkten Verfolger SV Waldeck Obermenzing II. Ein Sieg würde Landsberg auf 48 Punkte bringen und den Tabellenplatz 1 weiter absichern, während Waldeck mit einem Auswärtserfolg auf 43 Punkte verkürzen könnte.

Eichstätt gegen Aubing

Parallel um 15:30 Uhr will der VfB Eichstätt gegen SV Aubing punkten, um die Abstiegszone zu verlassen. Aubing könnte mit einem Erfolg bis auf Platz 5 springen und das obere Tabellendrittel festigen.

Deisenhofen II gegen Geretsried

Das Schlusslicht FC Deisenhofen II empfängt TuS Geretsried. Für Deisenhofen II ist jeder Punkt überlebenswichtig, um die rote Laterne hinter sich zu lassen. Geretsried könnte mit einem Auswärtssieg die 23-Punkte-Marke erreichen und ins sichere Mittelfeld aufrücken.

Gestern, 20:00 Uhr
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh. II
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
1
1
Abpfiff

Morgen, 15:30 Uhr
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
15:30

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck II
14:00

Heute, 17:00 Uhr
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten II
TSV Trudering
TSV TruderingTrudering
17:00

Morgen, 15:30 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
15:30

Heute, 15:30 Uhr
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
15:30

Heute, 16:30 Uhr
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
JFG FC Holzland/Inn
JFG FC Holzland/InnJFG FC Holzl
16:30

Heute, 16:00 Uhr
FT Starnberg 09
FT Starnberg 09FT Starnberg
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
16:00