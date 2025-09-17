1860 Rosenheim feiert Last-Minute-Sieg und ist Spitzenreiter

Trainer Wolfgang Schellenberg und seine Mannschaft haben die Tabellenführung in der Landesliga Südost erobert. Mit einem knappen 1:0-Heimsieg im Nachholspiel vom 6. Spieltag gegen den TSV Kastl ist der TSV 1860 Rosenheim an der Reserve der punktgleichen 2. Mannschaft der SpVgg Unterhaching vorbeigezogen.

Mann des Tages war Liam Markulin. Vor 152 Zuschauern traf der 21-Jährige wenige Augenblicke vor dem Schlusspfiff in der 87. Minute zum knappen Heimsieg. 1860 Rosenheim hat damit nach elf Spielen 24 Punkte auf dem Konto (sieben Siege, drei Unentschieden und eine Niederlage). Die Gäste aus Kastl bleiben mit elf Zählern im unteren Tabellendrittel. Die Mannschaft von Coach Harald Mayer hat noch drei Punkte Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz zur Bezirksliga.

TSV 1860 Rosenheim – TSV Kastl 1:0

TSV 1860 Rosenheim: Simon Stein, Steven Khong-In, Deniz Ünal, Fabien Ngounou Djayo, Lucas Gratt, Liam Markulin (90. Leonardo Papapicco), Florian Grundner (74. Simon Fischer), Michael Summerer, Audai Elghatous (64. Noah Markulin), Leon Tutic (69. Edis Muhameti), Eren Emirgan - Trainer: Wolfgang Schellenberg

TSV Kastl: Andreas Peller, Josef Spermann (61. Christoph Hoffmann), Manuel Kellermann (75. Lukas Auberger), Daniel Bruckhuber, Samuel Stutz, Clemens Greifenstein, Dominik Grothe, Marco Unterholzner (81. Jonas Berreiter), Philipp Hofmann (88. Maximilian Damoser), Timo Oberreiter (58. Sebastian Spinner), Michael Renner - Trainer: Harald Mayer

Schiedsrichter: Marcel Klein (Eching) - Zuschauer: 152

Tore: 1:0 Liam Markulin (87.)