🗣: 1860 Rosenheim belohnt sich nicht – Murnau bärenstark – KSC jubelt

Unterföhring hadert mit dem Schiedsrichter

Sebastian Fritz, Spielertrainer des FC Unterföhring: »Die Niederlage wäre in meinen Augen nicht nötig gewesen. Leider macht man einen Bock und schenkt Neuperlach das 1:0. Dann kommen wir wieder gut rein, machen verdient den Ausgleich. Die rote Karte ist in meinen Augen umstritten, weil der Stürmer von Perlach im Abseits war. Letztendlich waren viele Entscheidungen vom Schiri schwierig für uns. Neuperlach hat mehr oder weniger zwei Traumtore geschossen und noch einmal an den Pfosten, aber mehr war es das ganze Spiel nicht.

Trotz Unterzahl haben wir eigentlich das Spiel gemacht. Nach der Halbzeit kriegen wir durch ein erneutes Traumtor das 3:1. Dann kriegen wir nochmal Rot, was ich auch als umstritten ansehe. Mit zwei Mann weniger dominieren wir das Spiel immer noch, haben noch ein paar gute Chancen aufs 3:3 und deshalb alles nach vorne geschmissen. Neuperlach hat letztendlich gut verteidigt am Ende. Die Niederlage haben wir uns zuzuschreiben, auch wenn wir uns einen Punkt noch verdient hätten, mit der Leistung in doppelter Unterzahl.«

Wacker verteidigt stabil – Hallbergmoos fehlt es an »Aggressivität, Intensität und Zweikampfführung«