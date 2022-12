1860-Profis sitzen vor dem Training im Dunklen – was bringt Köllners Psycho-Trick? Mentalcoach: „Das kann sehr wirkungsvoll sein“

Vor jeder Trainingseinheit knipst Michael Köllner seit Neuestem das Licht in der Kabine aus. Die Methode ist vielversprechend, sagt Mentalcoach Uwe Kauntz.

München – Wie bringt Michael Köllner den TSV 1860 München wieder in die Spur? Nach dem Negativlauf vor dem Winter freute sich der Coach auf die besonders lange Pause. „Viel Zeit zum Arbeiten“, stellte er nach dem Jahresabschluss gegen Rot-Weiss Essen fest.

Jetzt verrät Jesper Verlaat, dass sich Köllner einen neuen Kniff ausgedacht hat. „Vor einigen Tagen haben wir angefangen, eine neue Methode auszuprobieren. Wir setzen uns vor jedem Training in die Kabine und haben zehn Minuten Zeit. Wir machen das Licht aus und jeder soll einfach in sich gehen“, erzählt der Innenverteidiger im Gespräch mit der Abendzeitung. Vor jeder Einheit sitzen alle Profis erstmal im Dunklen – Spieler und das ganze Trainerteam sollen noch einmal in sich gehen.

1860: 10 Minuten Licht aus und Ruhe – was bringt der neue Psycho-Trick von Köllner?

Wieso hat Köllner das eingeführt? Uwe Kauntz, Mentalcoach aus München, schätzt den neuen Psycho-Trick der Löwen für FuPa-Oberbayern ein.

„Ich weiß nicht, warum der Trainer das macht. Es gibt zwei Möglichkeiten“, erklärt Kauntz: „Entweder er will das Aktivierungsniveau auf Stand bringen, so eine Teilmeditation hilft bei der Entspannung. Oder er will, dass die Spieler Techniken und Taktiken vor dem Training visualisieren.“

„Bis zu 70 Prozent des Trainingseffekts“: Visualisierungs-Übungen in anderen Sportarten normal

Visualisieren, das heißt, die Spieler gehen Bewegungsabläufe oder Aktionen im Kopf durch, stellen sich beispielsweise vor, wie sie einen Ball schießen. „Studien haben gezeigt, dass damit bis zu 70 Prozent des Trainingseffekts erzielt werden“, merkt Kauntz an.

„Außerdem werden die Abläufe so schon vor dem Training aktiviert. Die Spieler können Aufgaben aus dem vorherigen Training dann direkt abrufen.“

Also kein Psycho-Zauber, sondern eine hilfreiche Methode? „In anderen Sportarten ist das gang und gäbe“, sagt Mentalcoach Kauntz, vor allem im Renn- und Skisport sei es ganz normal, dass Sportler die anstehenden Aufgaben vorher im Kopf einmal durchspielen. Auch Basketball-Mannschaften würden häufig auf die Teilmeditation zurückgreifen.

„Kann mir gut vorstellen, dass das sehr wirkungsvoll ist“: Mentalcoach lobt Köllners „Licht aus“-Methode

In sich gehen vor Training und Spiel, kann auch im Fußball nicht schaden, schließt Kauntz: „Ich kann mir gut vorstellen, dass das sehr wirkungsvoll ist.“

Vielleicht ist der Psycho-Trick jetzt also ein neuer Trumpf für die Löwen. Fest steht, Jesper Verlaat gefällt’s: „Ich mag das, ich kenne es ja, weil ich selbst meditiere. Man muss das annehmen, sich darauf einlassen. Es kann zu einer neuen Konstante im Kopf werden.“ (moe)