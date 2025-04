Dreamteam: Der Präsident und sein Trainer. – Foto: Sportfotodienst/Imago

1860-Präsident Wildmoser nach Abstieg aus der 2. Liga: „Ich will den Lorant – Aus, Basta!" Wie Wildmosers eiserner Wille das Löwen-Wunder schuf

Nach dem Abstieg aus der 2. Liga. Präsident Karl-Heinz Wildmoser holt Werner Lorant. Es ist der Beginn einer Erfolgsgeschichte.

München – Juni 1992. An der Grünwalder Straße war nach dem Abstieg aus der 2. Liga mal wieder Tristesse pur angesagt. Das Eingangstor und die Hauswände am Trainingsgelände des TSV 1860 waren von hämischen Fans des Lokalrivalen über Nacht mit hunderten Bayern-Stickern beklebt worden – alles rot bei den Blauen, wohin man auch blickte. Aufräumarbeiten waren angesagt, auch was den Kader betraf. Und ein neuer Trainer musste ebenfalls her. Der erst frisch gewählte Präsident Karl-Heinz Wildmoser hatte sich recht schnell auf einen Nachfolger von Karsten Wettberg festgelegt. „Ich will den Lorant“, sagte er. „Aus. Basta.“ Wilmoser holt Lorant zu den Löwen

Der damals 43-jährige ehemalige Bundesligaspieler war zwei Jahre zuvor mit Schweinfurt 05 in die 2. Liga aufgestiegen und ein Jahr später mit Viktoria Aschaffenburg Bayernliga-Meister geworden. Wildmoser: „Der weiß, wie's geht.“ Allerdings verschwieg ihm Lorant, dass er bereits einen Vertrag bei Borussia Fulda unterschrieben hatte. Wildmoser war außer sich vor Wut, aber da er sich Lorant auf Teufel komm raus als neuen Trainer eingebildet hatte, zahlte er der Borussia einen gehörigen Batzen Geld, damit diese nicht mehr auf den Vertrag bestand. Das Gehalt des neuen Trainers im Monat: 12 000 Mark. Nicht schlecht für einen Bayernliga-Coach in damaligen Zeiten.

Nachmittags mit Journalisten auf der Wiesn – Aber sportlich läufts Als Lorant schließlich zum ersten Training in einem Cabrio vorfuhr, das seine besten Tage schon hinter sich hatte, fand er eine Mannchaft vor, an der es noch einiges zu basteln galt. Ins Trainingslager im österreichischen Lienz wurden daher sieben Testspieler mitgenommen, einen Tag später folgten noch drei Südamerikaner. Zwei Argentinier und ein Brasilianer wurden eingeflogen, aber die hatten nicht viel Lust auf Training, sondern wollten nach der langen Reise erst mal richtig ausschlafen. Lorant schickte sie sofort wieder heim. Von den Testspielern entsprach nur einer seinen Ansprüchen: Niels Schlotterbeck. Irgendwann hatte Lorant seine Truppe beinander und startete mit sechs Siegen und zwei Unentschieden in die Bayernliga-Saison. Easy going – so schien es. Lorant nahm das Ganze auch recht locker. Vor dem Abendspiel gegen die SpVgg Weiden traf er sich nachmittags mit ein paar Journalisten auf eine Mass auf der Wiesn und fragte seinen ebenfalls anwesenden Vorgänger Karsten Wettberg: „Du sag mal. Worauf muss ich denn gegen die aufpassen?“ Keine schlechte Spielvorbereitung – Lorants Löwen gewannen 3:0. Löwen feiern Aufstieg – Lorant verliert den Führerschein Irgendwann wurde es dann aber holprig. Im März 93 verlor der TSV zwei Heimspiele hintereinander gegen solch „Großmächte“ wie Memmingen und Starnberg. Kaum zu glauben, aber wahr: Nach der Pressekonferenz des Spiels gegen Starnberg stand er auf dem Flur, hielt einen seiner beiden Söhne fest im Arm und hatte Tränen in den Augen! Am Abend bot er Karl-Heinz Wildmoser seinen Rücktritt an, aber der winkte sofort ab: „Nix da. Du steigst mit uns auf!“ So kam es dann auch. Die Löwen wurden Meister und setzten sich auch in der Aufstiegsrunde als Erster durch. Zwei Siege und vier Unentschieden reichten.

Hoch die Tassen: Unter Werner Lorant gab es bei den Löwen jede Menge zu feiern – darunter den Durchmarsch aus der Bayernliga. – Foto: Imago