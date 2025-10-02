1860-Präsident vollzieht „ganz großen Cut“ – und enthüllt Grund für den Doppel-Rauswurf

Bei den Münchner Löwen gab es einen doppelten Rauswurf. Der Verein kommt nicht zur Ruhe. Präsident Gernot Mang spricht jetzt Klartext.

München – Der Herbst, er beginnt stürmisch beim TSV 1860 München. Vor wenigen Tagen wurden Trainer Patrick Glöckner und Geschäftsführer Dr. Christian Werner entlassen, die sportliche Situation ist unbefriedigend. Eigentlich wollen die Löwen zurück in die 2. Bundesliga, doch Ruhe mag einfach nicht einkehren. Präsident Gernot Mang spricht darüber, wieso der Doppel-Rauswurf sein musste.

Über den Rauswurf des Geschäftsführers sagte er bei MagentaSport: „Wir müssen die Personalien unterscheiden. Dr. Christian Werner, das kam nicht von heute auf morgen, das hat sich angedeutet. Wir haben sehr viele Gespräche geführt, im Verein, außerhalb des Vereins, im Klub, im NLZ, mit den gesamten Beteiligten. Dann sind wir, gemeinsam mit unseren Mitgesellschaftern, auf diese Entscheidung gekommen, diesen Schritt zu gehen.“

Coach Glöckner wurde ebenfalls vor die Tür gesetzt. „Da waren einfach die Ergebnisse nicht da. Aber auch die Art und Weise. Deshalb haben wir nach dem Aue-Spiel (0:2) gesagt, wir machen den ganz großen Cut und machen den Restart, weil die Mannschaft intakt ist. Ich habe auch mit der Mannschaft gesprochen. Die Mannschaft ist heiß, die ist hungrig, die will nach vorne. Das war für uns eine richtige Entscheidung“, erklärt der Präsident.

Hatte die Entlassung von Dr. Werner auch etwas mit der Philosophie des Vereins zu tun? Das zumindest deutet Mang an, die Klubführung entsprach nicht seinem Wunsch. „Wir setzen sehr viel auf die Jungen. Das hat man einfach vernachlässigt. Dann sind viele Puzzlesteine zusammengekommen, Mosaiksteine.“ Wie wird die Suche nach einem neuen Trainer nun aussehen?

Zunächst erklärt Mang: Die Aufgaben sollen wieder mehr verteilt werden. „Es wird ein kaufmännischer Geschäftsführer kommen, der sich für die Finanzen, Lizenzierung, Fortführungsprognosen und so weiter kümmert. Unten werden wir einen Sportdirektor installieren und auf der Seite einen technischen Direktor, den in Zusammenarbeit mit dem NLZ, weil wir die Jugendarbeit noch mehr fördern wollen.“

Der Wunschtrainer soll die 3. Liga bestens kennen, sich aber auch in der Bundesliga zurechtfinden. Wichtig ist laut Mang, dass die jungen Spieler mitgenommen werden, die Mannschaft soll sich schlichtweg verbessern. Ob es schon einen Favoriten gibt? Bei dieser Frage will sich der Löwen-Boss nicht in die Karten schauen lassen.

„Es kursieren sehr viele Namen. Da kann ich weder Ja noch Nein sagen. Das kann ich auch nicht kommentieren. Wir werden uns die nächsten Tage die verschiedenen Kandidaten anschauen, Gespräche führen und zeitnah einen neuen Trainer bekanntgeben.“ Den Fans dürfte der Name herzlich egal sein, nur sollte der Neue die vorhandenen Spieler und ihr jeweiliges Profil richtig einzusetzen wissen. (is)