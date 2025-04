Blitztor nach 25 Sekunden: Patrick Hobsch köpfte 1860 München früh in Front. – Foto: Stefan Matzke

1860-Party startet nach 25 Sekunden: „Wir werden nicht lockerlassen" Kein Wiedersehen mit Löwen-Legende gegen Mannheim

Das Blitztor von Patrick Hobsch ebnete 1860 München den lockeren 2:0-Sieg gegen den SV Sandhausen. Der Klassenerhalt in der 3. Liga ist zum Greifen nah.

Heimspiel in der Englischen Woche bedeutet für die meisten arbeitenden Löwenfans: Beeilung nach Feierabend, um trotz dichtem Stadtverkehr rechtzeitig im Grünwalder Stadion zu sein. Gilt besonders in diesen Tagen, in denen 1860 München zum Blitzstarter der 3. Liga avanciert ist. Tor nach 25 Sekunden: 1860 München erwischt gegen Sandhausen einen Traumstart

Vier Tage nach der Gala-Anfangsphase gegen Cottbus – erster regulärer Treffer in der vierten Minute (Kozuki), erstes gegebenes Tor in der 15. Minute (Abiama) – kamen die Sechzger am Mittwochabend gegen Sandhausen noch imposanter in die Partie. In der 25. Sekunde (!) nämlich eröffnete Patrick Hobsch mit seinem 1:0 die nächste Löwen-Party in Giesing. Am Ende stand der vierte Heimsieg in Serie, 1860 ist nach dem 2:0 gegen den taumelnden SVS die gröbsten Abstiegssorgen los. Auch wenn Löwencoach Patrick Glöckner nach Abpfiff mahnte: „Ein weiterer Sieg macht den Klassenerhalt sicher, wir werden nicht lockerlassen.“ Wie in der Pressekonferenz vor der Partie angekündigt, vertraute Glöckner gegen die kriselnden Gäste – Tabellenführer im Herbst, große Abstiegsnot im April – derselben Elf, die zuletzt Cottbus überrannt hatte. Die Spieler auf dem Rasen zahlten das Vertrauen schon nach wenigen Sekunden zurück. Ballgewinn Thore Jacobsen, schöne Kombination durch das Mittelfeld, butterweiche Flanke Tunay Deniz und ein wuchtiger Kopfball von Patrick Hobsch – fertig war das frühe 1:0. Stadionsprecher Sebastian Schäch gab noch den Torschützen durch, als Soichiro Kozuki beinahe auf 2:0 erhöht hätte, im Eins gegen Eins jedoch gegen Ex-Löwe David Richter den Kürzeren zog.