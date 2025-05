1860-Neuzugang Kilian Jakob lässt mit Kampfansagen aufhorchen

31-mals stand Kilian Jakob in dieser Saison in der 3. Liga auf dem Platz. Dabei gelangen ihm sieben Scorer – zwei davon gegen 1860 München. – Foto: IMAGO/Gabor Krieg

Kilian Jakob kehrt aus Aue zum TSV 1860 München zurück und hat mit den Löwen große Ziele. Im letzten Spiel der 3. Liga ist er der Schlüsselspieler.

München – Was für eine Laune des Schicksals! Da sorgt der Spielplan dafür, dass Kilian Jakob an seinem letzten Tag im Aue-Trikot gleich mal bei seinem künftigen Verein vorspielen kann, und dann das: Der Noch-Erzgebirgler hat die erste Szene des Spiels, flankt von links und leitet so die Führung der Gäste ein: Seitz muss den Ball nur noch über die Linie drücken. Sa., 17.05.2025, 13:30 Uhr TSV 1860 München TSV 1860 FC Erzgebirge Aue Erzgeb. Aue 1 1

Eine gute Stunde später im selben Strafraum, ein paar Meter mittiger: Jakob steht ungünstig, als 1860 München den Druck erhöht: Zupfer an Kozukis Trikot – es gibt Strafstoß, den Jacobsen sicher verwandelt. 1:1 steht es, als Jakob kurz darauf ausgewechselt wird, 1:1 auch am Ende. Ohne ihn, lässt sich festhalten, wäre das Saisonfinale im Grünwalder Stadion noch ereignisärmer verlaufen. „Ich wollte zeigen, was ich kann hier vor den Fans.“

Kilian Jakob wechselt von Erzgebirge Aue zum TSV 1860. Der Linksverteidiger muss grinsen, als er nach dem Spiel in der Mixed-Zone auftaucht. Erst wird er von einem Kamerateam der Sachsen befragt, kurz darauf winkt Joachim Mentel, ein langjähriger Mitarbeiter in der 1860-Pressestelle. Bitte kurz rüberkommen, Kilian – vor die Sponsorenwand der Gastgeber. Schließlich haben auch die Münchner Reporter ein paar Fragen. Gerade noch Antworten als Aue-Profi, jetzt schon aus Sicht des Bald-Sechzgers. Besser lässt er sich nicht dokumentieren, der Seitenwechsel, der sich am Samstag nach dem Schlusspfiff in Jakobs Bewusstsein vollzogen hat.

Punktet offensiv wie defensiv: Kilian Jakob, hier als Bewacher von Julian Guttau. – Foto: IMAGO/Gabor Krieg