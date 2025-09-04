1860-Neuzugang erleidet „Kulturschock“ bei Wiesn-Anprobe – Volland verrät Oktoberfest-Vergangenheit

„Kulturschock“ für Marvin Rittmüller (li.). – Foto: Ulrich Wagner

Patrick Glöckner und die Spieler des TSV 1860 erhalten ihre Tracht von Angermaier. Für Neuzugang Rittmüller ist dies eine besondere Willkommensgeste.

München – Viel klischeehafter hätten die ersten Stunden für TSV 1860-Neuzugang Marvin Rittmüller in seiner neuen bayerischen Heimat nicht laufen können. Nachdem der 26-Jährige einen Tag nach seiner Ankunft in München vormittags erstmals mit den Kollegen über die volle Distanz trainiert hatte, steckte er am Nachmittag schon in einem Stück bayerischen Kulturguts: der Lederhose. „Das ist schon ein kleiner Kulturschock“, erklärte Rittmüller lachend. Für die Löwen-Neuzugänge und Trainer Patrick Glöckner stand die traditionelle Wiesn-Anprobe bei Angermaier Trachten auf dem Programm.

Volland kennt sich auf der Wiesn aus: „War immer wieder hier mit meinen Vereinen“ Die noch ungeschlagenen Löwen mobilisieren die Massen, auch einige Autogrammjäger warteten vor der Angermaier-Filiale in der Landsberger Straße. Allen voran Kevin Volland und Florian Niederlechner sorgten für gute Laune, kamen aus dem Scherzen gar nicht mehr heraus. Und Rittmüller? Der gab zu, nicht das große Feierbiest zu sein. „Während der Saison verzichte ich normalerweise aufs Feiern. In Köln habe ich es im ersten Jahr geschafft, mich vom Karneval fernzuhalten. Ich glaube, hier wird mir das nicht gelingen.“