1860 Münchens blutjunge Geheimwaffen: „Keinen Millimeter schlechter als Lukas Reich“

Christian Werner lässt im Trainingslager aufhorchen: Laut des 1860-Boss sind die eigenen Talente jetzt besser als Ott, Reich und Co.

München – Es ist eine Zahl, die aufhorchen lässt: 28,22. So hoch ist das Durchschnittsalter der Neuzugänge beim TSV 1860 München in diesem Sommer. „Jugend forscht“ sieht anders aus, die Talente Raphael Ott, Lukas Reich oder Tim Kloss haben alle den Club verlassen. Man muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass viele klangvolle Namen wie Florian Niederlechner, Thomas Dähne oder Volland viel Spielzeit erhalten werden.

Christian Werner, Geschäftsführer beim TSV 1860 München, über die Löwen-Talente.

Sind die Zeiten also vorbei, in denen junge Spieler aus dem Löwen-Nachwuchs ihre Chance bei den Profis erhalten haben und im Idealfall gewinnbringend verkauft wurden? Sport-Geschäftsführer Christian Werner schleudert dieser Frage im Trainingslager in Ulrichsberg ein klares „Nein“ entgegen.