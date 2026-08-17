1860 München zu Gast in Aubstadt: Google Maps findet keine öffentliche Verkehrsanbindung

Die Löwen-Fans hatten in Memmingen beste Laune. – Foto: IMAGO/Nordphoto / Hafner

Spätestens da wird klar, dass zwei Welten in der Regionalliga Bayern aufeinandertreffen. Auf der einen Seite das kleine unterfränkische Dorf (793 Einwohner), auf der anderen die populären Sechzger mit ihrem reisefreudigen Anhang.

Gegnerischen Verein in die Suchleiste eintippen, Route ansehen und entsprechende Fahrkarten kaufen. So läuft vielerorts die Vorbereitung einer Auswärtsreise von Fußballfans ab. Das Problem für die Anhänger des TSV 1860 : Beim TSV Aubstadt spuckt Google Maps lediglich aus: „Die Route mit öffentlichen Verkehrsmitteln konnte nicht berechnet werden.“

So groß die Unterschiede neben dem Platz auch sind, so eng wird es sportlich zur Sache gehen. Aubstadt ist gut in die Saison gestartet, wie die Löwen noch ungeschlagen. „Das ist ein sehr unangenehmer und kampfstarker Gegner. Wir müssen von Beginn an dagegenhalten“, fordert 1860-Coach Alper Kayabunar.

Morgen, 19:00 Uhr TSV Aubstadt Aubstadt TSV 1860 München TSV 1860 19:00 live PUSH

Er und die Mannschaft sind bereits am Montag mit dem Bus angereist, um Reisestrapazen am Spieltag zu vermeiden. Rund vier Stunden benötigt man für die 310 Kilometer lange Strecke von Giesing nach Aubstadt – die weiteste Auswärtsfahrt der Saison.

Viel Zeit also auf dem Heimweg, um über das Spiel zu diskutieren. Damit die Gespräche fröhlicher Natur sein werden, müssen die Löwen im Defensivverbund höllisch aufpassen. Aubstadt hatte bereits beim 5:1-Kantersieg gegen Schweinfurt seine spielerische Klasse eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Gut für die Löwen: Angreifer Max Grimm (fünf Scorerpunkte in drei Spielen) wird der selbsternannten „Macht im Grabfeld“ rotgesperrt nicht zur Verfügung stehen.

Doch auch die Sechzger reisen nicht mit der vollen Kapelle an: Rückkehrer Felix Weber hat sich eine leichte Rippenverletzung zugezogen. Der Innenverteidiger fällt definitiv aus, soll aber Ende der Woche wieder ins Training einsteigen. Zudem steht hinter einem Einsatz von Allrounder Raphael Wach noch ein kleines Fragezeichen.

Wir müssen von Beginn an dagegenhalten.

Alper Kayabunar

Die Löwen wollen in Aubstadt dort weitermachen, wo sie beim 3:0-Erfolg in Memmingen aufgehört haben. Der emotionale Sieg habe der Mannschaft gutgetan, betonte Kayabunar: „Wir haben uns sehr gefreut, es am Freitag und Samstag genossen, die Stimmung war top. Wir haben uns für ein gutes Spiel belohnt.“ Einmal erlebt, wollen die Sechzger die nächste weiß-blaue Party feiern. Damit die Löwenbrust noch breiter wird, ehe es am Samstag (18 Uhr) im DFB-Pokal gegen Zweitligist Holstein Kiel geht.

Anstoß: Dienstag, 19 Uhr

Aubstadt: Vertiei – Behr, Feser, Hüttl, Bozesan – Endres, Moll, Nickel, Pitter – Sturm, Helmer.

1860: Eicher – Bell, Hoppe, Faßmann, Fiedler – Dressel, Husic – Wach, Eberwein, Erdogan – Niederlechner.

Schiedsrichterin: Angelika Söder (Ochenbruck).