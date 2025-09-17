1860 München wacht zu spät auf und kassiert erste Saisonniederlage in Rostock

Die Serie ist gerissen. 1860 München hat bei Hansa Rostock die erste Niederlage in dieser Saison kassiert. Der Ticker zum Nachlesen.

München – Bleibt 1860 München der erste Verfolger des MSV Duisburg? Die Zebras haben gestern Abend im Aufsteigerduell beim 1. FC Schweinfurt mit 3:0 gewonnen und führen die Tabelle weiterhin makellos an. Die Löwen können mit einem Sieg in Rostock heute wieder Platz zwei erobern.

Auch Patrick Glöckner und seine Mannschaft sind noch ungeschlagen. Am Sonntagabend feierten die Blauen einen dramatischen Last-Minute-Sieg im Heimspiel gegen den TSV Havelse. Patrick Hobsch traf in der Nachspielzeit zum 3:2 für die Hausherren und brachte das Stadion an der Grünwalder Straße zum Kochen.

Heute beim Auswärtsspiel an der Ostsee muss Glöckner seine Mannschaft umbauen. Routinier Kevin Volland fehlt nach seiner Gelb-Roten Karte vom vergangenen Spieltag. Torjäger Hobsch hat durch seine Treffer gute Chancen, in die Startelf gespült zu werden. Weitere Kandidaten als Volland-Ersatz sind David Philipp oder Tunay Deniz.

Münchner Löwen warten seit mehr als 15 Jahren auf Pflichtspielsieg gegen Hansa Rostock

Die Gastgeber warten seit dem 10. August auf einen Sieg. Aus den letzten drei Ligaspielen holte Hansa gegen Ingolstadt und am vergangenen Wochenende in Osnabrück zwei Unentschieden. In der vergangenen Saison entschied Rostock beide Duelle gegen 1860 München für sich.

Die Löwen holten den letzten Dreier gegen Rostock noch zu Zweitliga-Zeiten im Januar 2010. Gelingt 1860 nach mehr als 15 Jahren wieder ein Pflichtspielsieg gegen Hansa-Kogge oder bauen die Hausherren ihre Serie gegen die Münchner weiter aus? Anpfiff im Ostseestadion ist um 19 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (jb)