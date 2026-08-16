1860 München völlig losgelöst nach erstem Saisonsieg: „Das war ein Statement!“ Löwenparty in Memmingen von Marco Blanco Ucles · Heute, 11:34 Uhr · 0 Leser

Weiß-blaue Party: Die Löwenfans waren in der Memminger Arena deutlich in der Überzahl – und feierten nach dem 3:0-Sieg die siegreichen Sechzger. – Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

1860 München stürzt Spitzenreiter Memmingen und feiert beim 3:0 den ersten Saisonsieg. Vitus Eicher & Co. gehen nun mit breiter Brust in die Zukunft.

Um 20.48 Uhr verwandelte sich die Memminger Arena endgültig in ein Tollhaus. Eben hatte Michael Eberwein mit einem traumhaften Schlenzer für den 3:0-Siegtreffer des TSV 1860 beim bisherigen Tabellenführer gesorgt. Der erste Sieg in der Regionalliga Bayern unter der Flagge der Spielbetriebs-Gesellschaft entlockte der Gästekurve eine vielsagende Botschaft: „Der TSV ist wieder da!“, hallte es durch das größtenteils mit Löwenfans besetzte Stadion. Auf dem Rasen lagen sich die Spieler in den Armen, 1860-Keeper Vitus Eicher betonte: „Es tut unfassbar gut, dass wir diesen Sieg geholt haben. Ein 3:0-Sieg beim Spitzenreiter ist ein Statement!“ Fr., 14.08.2026, 19:00 Uhr FC Memmingen FC Memmingen TSV 1860 München TSV 1860 0 3 + Video Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die weiß-blaue Party am seidenen Faden hing. In der 55. Minute vergab Memmingens Angreifer Luis Pfaumann freistehend die Riesenchance zum 1:1. Dann hatte 1860-Kapitän Dennis Dressel Glück, gelb-vorverwarnt nach einem weiteren Foul nicht vom Platz zu fliegen. In der nächsten Aktion ebnete ausgerechnet jener Dressel mit einem genialen Pass auf Lance Fiedler den Weg zum 0:2 durch den jungen Außenverteidiger (57.). Das Zuspiel brachte Dressel zurecht das Lob von Mitspieler Tunay Deniz ein: „Wie Dennis dieses Tor vorbereitet, ist halt Weltklasse.“

Florian Niederlechner trifft erneut für 1860 München Geschichte wiederholte sich an diesem Freitagabend: Schon in die erste Memminger Drangphase hinein spielten die Löwen den Spielverderber. Die Abwehr der Sechzger wackelte zu Beginn der Partie enorm, überstand diese Phase jedoch ohne Gegentreffer. Nach rund 15 Minuten hatte Emre Erdogan dann seinen Auftritt, ließ mehrere Memminger stehen und fand in der Mitte Routinier Florian Niederlechner, der zum 0:1 einschob. Bis zur Pause entwickelte sich eine Partie, die mehr durch Foulspiele als durch Torchancen geprägt wurde. „Das war fußballerisch nicht gerade das beste Regionalligaspiel“, erklärte auch Sechzig-Coach Alper Kayabunar.

Überglücklich: Lance Fiedler traf zum 2:0 für 1860 München in Memmingen. – Foto: IMAGO/Ulrich Wagner