1860 München verlängert mit U21-Torjäger Noah Klose Vertrag bis 2027 von Luca Hayden · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Noah Klose verlängert seinen Vertrag beim TSV 1860 München. – Foto: TSV München von 1860 Spielbetr

Elf Tore, neun Vorlagen und der Sprung zu den Profis: Noah Klose bleibt beim TSV 1860 und erhält einen Vertrag bis 2027.

Der TSV 1860 München hat einen weiteren Spieler aus den eigenen Reihen an den Verein gebunden. Noah Klose hat seinen Vertrag bei der Spielbetriebs-GmbH bis 2027 verlängert. Der 21-jährige Mittelstürmer zählt zu den Gewinnern der vergangenen U21-Saison und soll nun auch bei den Profis eine größere Rolle einnehmen. Klose spielt bereits seit 2021 für die Löwen. Zuvor war der gebürtige Bremer unter anderem für Lazio Rom und den TSV Grünwald aktiv. In der vergangenen Spielzeit hatte der Angreifer großen Anteil am Erfolg der zweiten Mannschaft, die sich die Meisterschaft in der Bayernliga sichern konnte. Mit elf Treffern und neun Vorlagen war Klose einer der Leistungsträger der U21.

Profidebüt gegen den TSV Havelse: 1860 verlängert mit Noah Klose Seine starken Leistungen blieben auch der ersten Mannschaft nicht verborgen. Am 24. Spieltag der vergangenen Drittliga-Saison feierte der Mittelstürmer beim 5:0-Auswärtssieg beim TSV Havelse sein Debüt für die Profis. Nun soll der nächste Schritt folgen: Nach seiner Vertragsverlängerung bis 2027 gehört Klose künftig fest zum Kader der ersten Mannschaft. „Noah hat schon in der Jugend, insbesondere aber in den vergangenen beiden Jahren in unserem Bayernliga-Team hervorragende Leistungen gezeigt“, sagt Thomas Probst, Geschäftsführer der TSV München von 1860 Spielbetriebs-GmbH. „Wir freuen uns sehr, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten und dass er diesen auch weiterhin mit uns gemeinsam geht.“