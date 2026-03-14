1860 München und Wehen Wiesbaden verpassen Big Points

Der TSV 1860 kommt gegen Wiesbaden nicht über ein 0:0 hinaus. – Foto: Sven Leifer

Das Aufstiegsrennen in der 3. Liga nimmt weiter Fahrt auf. Rot-Weiss Essen erklimmt nach einem Sieg gegen Erzgebirge Aue den Relegationsplatz. Den musste der MSV Duisburg nach dem 1:5-Debakel bei Hansa Rostock räumen. An der Tabellenspitze zieht der VfL Osnabrück weiter einsam seine Kreise, der 1. FC Saarbrücken holt einen wichtigen Punkt für den Klassenerhalt und der TSV Havelse zeigt gegen Viktoria Köln starke Comeback-Qualitäten. Am frühen Abend gab es keinen Sieger zwischen dem TSV 1860 München und Wehen Wiesbaden.

Mit einem 1:1-Unentschieden haben sich der 1. FC Saarbrücken und der SSV Jahn Regensburg getrennt. Damit konnten die Saarländer ihren Abstand auf den ersten Abstiegsplatz auf neun Punkte ausbauen. Die Hausherren kamen gleich gut in die Partie. Nach einer Flanke köpfte Kai Brünker knapp am Pfosten vorbei (2.). Dann kippte das Spiel ein wenig. Benedikt Bauer (14.) und Phil Beckhoff (17.) verbuchten die ersten Jahn-Chancen. Ein starker Pass von Adrian Fein hinter die Saarbrücker Abwehr fand Noel Eichinger, der zum 1:0 für Regensburg einlupfte (18.). Saarbrücken war um eine schnelle Antwort bemüht, doch zunächst traf Kaan Caliskaner nur den Pfosten (20.), dann kam Florian Pick gegen drei Gegenspieler nur zu einem halbherzigen Abschluss (25.). Drei weitere Großchancen gab es für die Hausherren vor der Pause, die aber allesamt ungenutzt blieben. Auch nach dem Seitenwechsel war Saarbrücken die bessere Mannschaft, zeigte vor dem Regensburger Tor jedoch eklatante Schwächen im Abschluss. Einmal jubeln durften sie dann aber doch noch: Rodney Elongo-Yombo spielte Pick frei, der vollstreckte zum Ausgleich (63.). Weitere Möglichkeiten nutzte der FCS nicht, sodass letztlich die Punkte geteilt wurden.

Der VfL Osnabrück marschiert weiter in Richtung 2. Bundesliga. Im Heimspiel gegen den SV Waldhof Mannheim gab es am Nachmittag einen deutlichen 4:1-Erfolg. Schon früh in der Begegnung traf David Kopacz zum 1:0 für die Gastgeber, als er einen Abpraller gedankenschnell über die Linie bugsierte (12.). Ohne weitere Großchancen fand der erste Durchgang sein Ende. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der VfL den Druck - mit Erfolg. Robin Meißners Schuss wurde noch abgefälscht, am Einschlag änderte das indes nichts mehr (54.). Es waren 70 Minuten absolviert, als Meißner den Doppelpack schnürte. Traf er zunächst nur die Brust von Waldhof-Keeper Thijmen Nijhuis, hatte er dann Glück, dass der Ball von dort an sein Schienbein sprang und schließlich über die Linie kullerte. Per Kopf sorgte Robin Fabinski nach Flanke von Tony Rudy Lesueur für die Entscheidung (84.). Felix Lohkemper gelang noch der Anschlusstreffer in der Nachspielzeit. Osnabrück baute damit den Vorsprung in der Tabelle auf Rang vier auf sieben Punkte aus.

3. Liga: Für den MSV Duisburg gab es bei Hansa Rostock nichts zu holen. Die Hirsch-Elf kassierte eine bittere Niederlage und erlitt einen herben Rückschlag im Aufstiegsrennen. Hier gibt es den ausführlichen Spielbericht .

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TSV Havelse schlägt Viktoria Köln

Einen gebrauchten Tag erwischte Viktoria Köln im Auswärtsspiel gegen den TSV Havelse. Dabei begann zunächst alles nach Plan für die Domstädter. Simon Handle (24.) und Leonhard Münst (35.) sorgten für einen 2:0-Pausenstand für die Kölner. Im zweiten Durchgang zeigte Havelse dann aber, wieso schon so viele Mannschaften gegen den TSV nicht überzeugen konnten. Nassim Boujellab verkürzte auf 1:2 (69.), Johann Berger gelang per Foulelfmeter der Ausgleich (78.). In der Nachspielzeit machte Marko Ilic die Überraschung perfekt. Nach Vorlage von Robin Müller erzielte er den 3:2-Endstand. ____ Rot-Weiss Essen erklimmt Relegationsplatz

Rot-Weiss Essen darf nach dem 4:2-Heimsieg gegen Erzgebirge Aue weiter vom Aufstieg träumen. Die Kicker von der Hafenstraße zogen in der Tabelle am Rivalen aus Duisburg vorbei und kletterten auf den Relegationsplatz. Schon vor der Pause war die Entscheidung gefallen. Torben Müsel (28.), Jannik Hofmann (32.) und Marek Janssen (37.) trafen innerhalb von nur zehn Minuten dreifach für die Hausherren. In der Nachspielzeit verkürzte Jannic Ehlers noch auf 1:3. Und dann sollte es doch noch einmal spannend werden. Aue traf in Person von Marcel Bär zum 2:3 und war plötzlich wieder dran. In der Schlussphase sorgte Kaito Mizuta aber für die Beruhigung der RWE-Nerven und erzielte den 4:2-Endstand.

RWE klettert auf Rang drei. – Foto: Patrik Otte

____ Intensives Verfolgerduell endet torlos

In einem intensiven Duell mit furioser Anfangsphase trennten sich die Verfolger TSV 1860 München und SV Wehen Wiesbaden torlos. Besonders nach der Pause nahm die Begegnung noch einmal Fahrt auf. Beide Mannschaften drängten auf den Siegtreffer, sodass es vor allem in der Schlussphase noch einige Großchancen auf beiden Seiten gab. Den Schlusspunkt setzte Justin Steinkötter, der in der Nachspielzeit aus spitzem Winkel abzog. Wiesbadens Keeper lenkte den Ball noch um den Pfosten. Die Siegesserie der Löwen ist damit beendet, ungeschlagen sind sie aber weiterhin. Die Spitzengruppe der Liga rückt derweil noch enger zusammen. Zwischen Cottbus auf Rang zwei und Wiesbaden auf dem achten Tabellenplatz liegen nur noch fünf Punkte. Am kommenden Wochenende sind die Sechziger beim MSV zu Gast, der am Nachmittag ein Debakel gegen Rostock erlebte. ____ Liveticker: VfB Stuttgart II - TSG Hoffenheim II

____ Liveticker: SC Verl - 1. FC Schweinfurt

____ Liveticker: SSV Ulm - FC Ingolstadt

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