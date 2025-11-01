1860 München und Cottbus reagieren auf Rassismus-Vorfall: „Einer, der hier nicht hingehört“

Das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und Energie Cottbus stand vor dem Abbruch. Im Anschluss äußerten sich Spieler, Trainer und der Schiedsrichter.

Die Schlagzeilen bestimmen aber ein Vorfall aus der 72. Minute: Als Justin Butler an der Seitenlinie steht, ertönen Affenlaute aus einem Löwen-Block. Im Anschluss flogen Becher und die Partie wurde für Minuten unterbrochen.

München – 1860 schlägt den nächsten Spitzenreiter der 3. Liga. Nach dem MSV Duisburg (3:1) geht, mit Energie Cottbus, erneut ein Tabellenführer im Grünwalder Stadion leer aus.

„Natürlich glaubt man, dass das eh nicht passiert. Aber es passiert immer wieder. Nur, egal wer, egal wo, in welchem Stadion, wir haben dann alle nicht die Haltung, die man haben sollte, um dieses Spiel dann abzubrechen“, sagte Claus-Dieter Wollitz bei Magenta.

Im Anschluss bot der Cottbuser Trainer sogar an, das Spiel gegen Energie zu werten, und es abzubrechen: „Einfach mal reingehen, dass alle Leute vielleicht mal nachdenken, bei aller Emotionalität, bei aller Rivalität, bei aller Wichtigkeit.“

Bei 1860 gegen Cottbus griff der Drei-Stufen-Plan – Schiedsrichter äußerte sich im TV

Bei rassistischen Vorfällen gibt es einen Drei-Stufen-Plan, den die UEFA 2011 einführte. Zunächst wird das Spiel – wie bei 1860 gegen Cottbus – unterbrochen. In der zweiten Phase, bei erneutem „diskriminierenden Verhalten“, schickt der Schiedsrichter beide Teams in die Kabine. Der letzte Ausweg ist ein Spielabbruch, wenn das „diskriminierende Verhalten“ weiterhin auftritt.

Auch der Schiedsrichter kam im TV zu Wort. „Zunächst habe ich mit den betroffenen Spielführern gesprochen und – wichtig für mich – dem Spieler selber, den es betrifft“, so Konrad Oldhafer bei Magenta. „Nachdem der mir ausdrücklich mitgeteilt hat, dass er in der Lage ist, das Spiel fortzusetzen, war in dem Kreise der Spielabbruch für uns kein Thema.“

„Gerade weil das jemand aus unseren Reihen war, hab ich mich verpflichtet gefühlt, etwas zu sagen.“

Marvin Rittmüller, Spieler des TSV 1860 München.

Einen Spielabbruch wäre für Cottbus und Axel Borgmann dagegen ein gute Möglichkeit gewesen: „Das war unser Wunsch. Dann hab ich mit den Schiedsrichtern gesprochen. Die haben ihren Plan. Den haben wir auch respektiert. Wir haben den Jungs auch gesagt, dass es uns nicht darum geht, dass wir das Spiel abbrechen wollen. Wir wollen ein Zeichen setzen.“

Marvin Rittmüller stand direkt neben Justin Butler, als dieser beleidigt wurde und Becher flogen. Der Sommerneuzugang griff sofort Partei für den Cottbuser Spieler. „Ich hab die Situation so wahrgenommen, dass er von außen ein bisschen was zu hören bekommt“, so Rittmüller bei Magenta. „Gerade weil das jemand aus unseren Reihen war, hab ich mich verpflichtet gefühlt, etwas zu sagen.“

Energie Cottbus dankt TSV 1860 München für deren Reaktion nach Rassismus-Eklat

Borgmann und Wollitz bedankten sich explizit auch für die Reaktionen des TSV 1860 München. „Das Präsidium von Sechzig München hat sich für diese Person entschuldigt. Die brauchen sich dafür nicht zu entschuldigen. Dennoch finde ich das sehr angenehm“, so Wollitz. „Einer, der hier nicht hingehört, dafür kann Sechzig München nichts. Dafür können die Spieler nichts. Dafür kann keiner was. Das braucht keiner, will keiner.“

Der Schuldige wurde aufgrund der Mithilfe von Fans ausfindig gemacht, aus dem Stadion entfernt und der Polizei übergeben. „Der TSV 1860 München entschuldigt sich bei Justin Butler und dem FC Energie Cottbus für diesen Vorfall“, schreibt der Verein auf seiner Homepage. „Die Löwen sprechen sich mit allen Mitgliedern ausdrücklich gegen die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Religion, ihrer ethnischen Herkunft, ihrer sexuellen Identität, ihres Alters oder aufgrund einer Behinderung aus und stehen für Gleichberechtigung, Vielfalt und Toleranz.“ Die Aufarbeitung des Vorfalls wollen die Löwen „vollumfänglich“ unterstützen. (btfm)