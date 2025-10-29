1860 München U21 bezwingt TuS Geretsried durch frühen Doppelschlag

Die Gastgeber sichern sich mit dem 3:0-Sieg die Tabellenführung in der Bayernliga Süd und nutzen Schwächen des Gegners konsequent.
Nichts war es mit der erhofften Überraschung. Im Nachholspiel bei der U 21 des TSV 1860 München kassierte der TuS Geretsried eine 0:3-Niederlage – und die geht am Ende auch völlig in Ordnung. „Wenn Top-Teams auf hohem Niveau gegeneinander spielen, gibt es kurze Momente, die entscheiden“, erklärt TuS-Trainer Daniel Dittmann kurz nach Spielschluss.
Und solche Momente der Unaufmerksamkeit leistete sich sein Team schon bald nach Beginn. Zwar hatten die Gäste nach drei Minuten die erste Top-Gelegenheit, aber Torjäger Srdan Ivkovic, zuletzt noch mit einem Dreierpack maßgeblich am 5:0-Sieg gegen Sturm Hauzenberg beteiligt, trat das Spielgerät aus elf Metern neben das Tor. Dann folgten zwei Aussetzer in kurzem Abstand. Nach einer kurz ausgeführten Ecke nutzte Justin Thönig die Unaufmerksamkeit in der Geretsrieder Defensive zur Führung für die Gastgeber in der 9. Minute. Kaum zwei Zeigerumdrehungen später hieß es 2:0: TuS-Torhüter Cedomir Radic unterlief im Aufbauspiel ein Fehlpass ins Zentrum, Benedikt Hoppe schaltete blitzschnell und beförderte den Ball von der Mittellinie über den natürlich in dieser Szene zu weit vor seinem Tor postierten TuS-Keeper zum 2:0 ins Netz.
„Bei den Gegentoren haben wir uns plump angestellt“, räumt Dittmann ein. „Danach hatten wir eine Zeitlang richtig gute Ballkontrolle“, zeigt er sich nicht unzufrieden mit dem weiteren Spielverlauf. Allerdings blieben zwingende Chancen Mangelware. Alex Bazdrigiannis scheiterte in der 28. Minute an TSV-Torhüter Miran Qela. Knapp zehn Minuten später parierte der dritte Keeper aus dem Drittligakader der Sechziger glänzend bei einem Freistoß von Robin Renger.
Halbzeit-Fazit aus Sicht der Gäste: Abgesehen von zwei Nachlässigkeiten gut verteidigt, aber zu wenige Chancen kreiert. Das änderte sich auch im zweiten Durchgang nicht wirklich. Cedomir Radic im Geretsrieder Tor hatte gleich gut zu tun, klärte einen Flachschuss von Cristian Leone und wäre in der 59. Minute machtlos gewesen, als Finn Fuchs den Ball gegen die Latte trat. Dann hatte es sich aber auch mit den kapitalen Torgelegenheiten – und zwar auf beiden Seiten.
„In der zweiten Halbzeit ist wenig passiert, es gab wenig Chancen“, räumt TuS-Coach Dittmann ein, der mit einem Viererwechsel in der 70. Minute versuchte, frischen Wind in die Offensive zu bringen. Das war ebenso wenig von Erfolg gekrönt wie das Kick and Rush in den letzten zehn Minuten der Partie. Sechs Minuten vor Ende der regulären Spielzeit markierte Leone nach Vorlage von Damjan Dordan den 3:0-Endstand, mit dem sich die Löwen die Tabellenführung in der Bayernliga Süd zurückeroberten.