TuS-Abwehr um Innenverteidiger Adrian Hofherr (li.) gegen 1860 München U 21. – Foto: RUdi Stallein

1860 München U21 bezwingt TuS Geretsried durch frühen Doppelschlag

Die Gastgeber sichern sich mit dem 3:0-Sieg die Tabellenführung in der Bayernliga Süd und nutzen Schwächen des Gegners konsequent.

Nichts war es mit der erhofften Überraschung. Im Nachholspiel bei der U 21 des TSV 1860 München kassierte der TuS Geretsried eine 0:3-Niederlage – und die geht am Ende auch völlig in Ordnung. „Wenn Top-Teams auf hohem Niveau gegeneinander spielen, gibt es kurze Momente, die entscheiden“, erklärt TuS-Trainer Daniel Dittmann kurz nach Spielschluss. Und solche Momente der Unaufmerksamkeit leistete sich sein Team schon bald nach Beginn. Zwar hatten die Gäste nach drei Minuten die erste Top-Gelegenheit, aber Torjäger Srdan Ivkovic, zuletzt noch mit einem Dreierpack maßgeblich am 5:0-Sieg gegen Sturm Hauzenberg beteiligt, trat das Spielgerät aus elf Metern neben das Tor. Dann folgten zwei Aussetzer in kurzem Abstand. Nach einer kurz ausgeführten Ecke nutzte Justin Thönig die Unaufmerksamkeit in der Geretsrieder Defensive zur Führung für die Gastgeber in der 9. Minute. Kaum zwei Zeigerumdrehungen später hieß es 2:0: TuS-Torhüter Cedomir Radic unterlief im Aufbauspiel ein Fehlpass ins Zentrum, Benedikt Hoppe schaltete blitzschnell und beförderte den Ball von der Mittellinie über den natürlich in dieser Szene zu weit vor seinem Tor postierten TuS-Keeper zum 2:0 ins Netz.

Früher Doppelschlag „Bei den Gegentoren haben wir uns plump angestellt“, räumt Dittmann ein. „Danach hatten wir eine Zeitlang richtig gute Ballkontrolle“, zeigt er sich nicht unzufrieden mit dem weiteren Spielverlauf. Allerdings blieben zwingende Chancen Mangelware. Alex Bazdrigiannis scheiterte in der 28. Minute an TSV-Torhüter Miran Qela. Knapp zehn Minuten später parierte der dritte Keeper aus dem Drittligakader der Sechziger glänzend bei einem Freistoß von Robin Renger.