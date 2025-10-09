1860 München sucht die eierlegende Wollmilchsau: Warum nicht Felix Magath als Trainer?

Sein Name war immer mal wieder Thema bei 1860 München: Felix Magath. Und es gibt einige Punkte, die für den 72-Jährigen sprechen würden.
München – Die Suche nach einem Trainer bei 1860 München hält Fans und Medien auf Trab. Ein bisschen sind die Löwen auf der Suche nach der eierlegenden Wollmilchsau – einem Übungsleiter also, der viele bis alle Stärken in seinem Repertoire zu bieten hat. Der neue Mann soll wieder verstärkt Spieler aus der eigenen Jugend einbinden, die 3. Liga, aber auch die Bundesliga kennen und die Mannschaft in Form bringen und weiterentwickeln.
Einen, auf den fast alle dieser Qualitäten zutreffen, wäre Felix Magath. Der 72-Jährige, seit wenigen Wochen als Sportvorstand bei Viktoria Aschaffenburg im Amt, war immer mal wieder Thema an der Grünwalder Straße. Und Sechzig könnte sogar Geld sparen. Schließlich suchen die Blauen nicht nur einen Trainer, sondern auch einen Sportdirektor. Dass Magath beides kann, hat er in der Vergangenheit bewiesen.
Viele Fans wünschen sich, ganz wie einst unter Werner Lorant, eine harte Hand für die Profis aus Giesing. Auch wenn der verstorbene Kult-Trainer in puncto kernige Sprüche kaum einzuholen ist, kann es „Quälix“ Magath mit seiner Gangart und Herangehensweise allemal mit Lorant aufnehmen.
Außerdem bringt der Europameister von 1980 die Qualitäten eines Feuerwehrmanns mit. Und die sind nach fünf sieglosen Spielen mit einem einzigen Punktgewinn vielleicht im Moment wichtiger denn je. Zwei Punkte trennen 1860 München noch von einem Abstiegsplatz in der 3. Liga. Zuletzt rettete Magath 2022 Hertha BSC vor dem Gang in die 2. Bundesliga.
Und ein ganz wichtiges Kriterium, wie Präsident Gernot Mang mehrfach betont hat, ist das Einbinden junger Spieler aus dem Löwen-NLZ. Auch da muss sich Magath nicht verstecken. Von 2001 bis 2004 führte er den damals schlingernden VfB mit den „jungen Wilden“ wie Philipp Lahm, Sami Khedira oder Mario Gomez zunächst zum Klassenerhalt in der Bundesliga und später zur Vize-Meisterschaft und in die Champions League.
Um Magath von einem Engagement an der Grünwalder Straße 114 zu überzeugen, müsste man ihn erst aus Aschaffenburg loseisen. Die Aufgabe könnte ihn im Herbst seiner Trainerkarriere noch einmal reizen, denn der sechsmalige Deutsche Meister, dreimal als Spieler mit dem HSV, sowie zweimal mit dem FC Bayern und einmal mit Wolfsburg als Trainer, wohnt mit seiner Familie nach wie vor in München. „Für uns ist wichtig, dass er die Mannschaft weiterbringt, auf einen fitten Zustand bringt und auf die jungen Spieler setzt“, sagte Mang am Sonntag im BR. Ein Fall für Felix Magath?