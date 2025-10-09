Felix Magath ist seit wenigen Wochen Sportvorstand bei Regionalligist Viktoria Aschaffenburg. – Foto: IMAGO/Marco Wolf

1860 München sucht die eierlegende Wollmilchsau: Warum nicht Felix Magath als Trainer? Löwen könnten sogar Geld sparen Verlinkte Inhalte 3. Liga TSV 1860 Felix Magath

Sein Name war immer mal wieder Thema bei 1860 München: Felix Magath. Und es gibt einige Punkte, die für den 72-Jährigen sprechen würden.

München – Die Suche nach einem Trainer bei 1860 München hält Fans und Medien auf Trab. Ein bisschen sind die Löwen auf der Suche nach der eierlegenden Wollmilchsau – einem Übungsleiter also, der viele bis alle Stärken in seinem Repertoire zu bieten hat. Der neue Mann soll wieder verstärkt Spieler aus der eigenen Jugend einbinden, die 3. Liga, aber auch die Bundesliga kennen und die Mannschaft in Form bringen und weiterentwickeln. Einen, auf den fast alle dieser Qualitäten zutreffen, wäre Felix Magath. Der 72-Jährige, seit wenigen Wochen als Sportvorstand bei Viktoria Aschaffenburg im Amt, war immer mal wieder Thema an der Grünwalder Straße. Und Sechzig könnte sogar Geld sparen. Schließlich suchen die Blauen nicht nur einen Trainer, sondern auch einen Sportdirektor. Dass Magath beides kann, hat er in der Vergangenheit bewiesen.

Felix Magaths Herangehensweise hätte sicherlich Parallelen zu Kult-Trainer Werner Lorant Viele Fans wünschen sich, ganz wie einst unter Werner Lorant, eine harte Hand für die Profis aus Giesing. Auch wenn der verstorbene Kult-Trainer in puncto kernige Sprüche kaum einzuholen ist, kann es „Quälix“ Magath mit seiner Gangart und Herangehensweise allemal mit Lorant aufnehmen.