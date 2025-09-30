1860 München sucht den Glöckner-Nachfolger – KI nennt fünf Top-Kandidaten

München – Der Paukenschlag kam Sonntagfrüh. Nach der dritten Niederlage in Folge hat der TSV 1860 München die Reißleine gezogen. Patrick Glöckner ist ab sofort nicht mehr Trainer des Drittligisten, auch Geschäftsführer Dr. Christian Werner musste gehen. Interimsweise übernimmt U21-Coach Alper Kayabunar die Elf und wird am Mittwochabend an der Seitenlinie stehen. Voraussichtlich wird er auch das Spiel am Sonntag gegen den SV Wehen Wiesbaden coachen. Spätestens in der Länderspielpause dürfte jedoch ein neuer Trainer vorgestellt werden.

Wörle als Nachfolger von Glöckner ist in der Tat nicht unrealistisch. Der 43-jährige Krumbacher coachte zuletzt den Zweitligisten SSV Ulm von der Regionalliga bis in die zweithöchste Spielklasse. Im März 2025 wurde er dort entlassen. Die nötigen Lizenzen besitzt er also und auch das Grünwalder Stadion kennt er bestens. Lange Zeit war das Städtische Stadion an der Grünwalder Straße die Heimspielstätte der FC Bayern Frauen, mit denen Wörle erfolgreiche Jahre erlebte. Mit Sicherheit gibt es erfahrenere Kandidaten als Wörle. Nach neun Jahren als erfolgreicher Trainer im Frauenbereich übernahm Wörle zur Saison 2021/22 erstmals eine Herrenmannschaft als Cheftrainer. Positiver Beigeschmack: Er kickte früher in der Reserve der Löwen.

Nummer 2: Tobias Schweinsteiger

Auch Schweinsteiger ist inzwischen ein häufig gehandelter Name. Als Fußballer immer im Schatten seines großen Bruders Bastian stehend, hat er als Trainer bisher die größte Aufmerksamkeit beim VfL Osnabrück genossen. Dies war jedoch, wie auch bei Wörle, seine einzige große Station als Trainer im Herrenfußball. Der (ebenfalls) 43-Jährige stieg mit dem VfL in der Saison 2022/23 in die 2. Liga auf, wurde aber schon wenige Monate später entlassen. Seitdem hat er kein Team mehr gecoacht, sondern als TV-Experte gearbeitet. Schon bei der Jacobacci-Entlassung war er ein Nachfolge-Kandidat.

Nummer 3: Marco Antwerpen

Als dritten Namen nennt ChatGPT Marco Antwerpen. Das überrascht, da der Trainer nach einer mutmaßlich versuchten Spielmanipulation vom DFB vor wenigen Wochen für ein Jahr gesperrt wurde. Während dieser Zeit darf Antwerpen keinen Job als Trainer ausüben. Antwerpen hat allerdings Berufung eingelegt. Das endgültige Urteil steht noch aus. Auch wenn Antwerpen unbestrittene Qualitäten und Erfahrungen vorzuweisen hat, insbesondere durch seine immer wieder erfolgreiche Übernahme von Mannschaften in sportlich schwierigen Phasen, dürfte er nicht auf der Liste an der Grünwalder Straße stehen.

Nummer 4: Michael Schiele

Ein verfügbarer Kandidat ist Michael Schiele. Der 47-Jährige coachte bis Sommer 2023 Eintracht Braunschweig. Mit dem damaligen Drittligisten gelang ihm der direkte Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga. Nach einer mittelmäßigen Folge-Saison war dann aber wieder Schluss. Seitdem hat er kein Team mehr betreut. Vor Braunschweig coachte er die Würzburger Kickers zum Aufstieg in die 2. Bundesliga. Nach zwei Liga-Spielen und einem verkorksten Pokal-Spiel kam das schnelle Aus, ebenso wie bei einem Kurz-Intermezzo in Sandhausen. Ein neuer Klub ist in naher Zukunft denkbar. Ob es aber 1860 wird?

Nummer 5: Robert Klauß

Der fünfte Kandidat ist Robert Klauß. Der 40-Jährige ist deutschen Fußballfans vor allem vom 1. FC Nürnberg bekannt. Dort hatte er zu Beginn der Saison 2021/22 den Klub in der 2. Bundesliga übernommen. Die junge Mannschaft spielte unter ihm eine gute Saison und beendete diese als Tabellenachter. In den Monaten danach konnte der Club daran aber nicht anknüpfen, sodass Klauß freigestellt wurde. Ende 2023 nahm der Trainer dann in Österreich seine Arbeit beim SK Rapid Wien auf. Nach eineinhalb erfolgreichen Jahren erfolgte dort im April 2025 die Freistellung.