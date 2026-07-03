1860 München siegt mit 11:0! FC 05 gewinnt im Regionalliga-Duell

Drei Teams der Regionalliga Bayern waren am Freitagabend im Einsatz: 1860 München fegte über Kreisklassist Kay. Schweinfurt siegte im Regionalliga-Duell dank der Tore von vier Neuzugängen. Um 19 Uhr startete dann die U23 der SpVgg Greuther Fürth gegen Landesliga-Spitzenteam Schwabach.
Regionalliga Bayern gegen Regionalliga Nordost: Im Mai noch schrieb dieses Duell Schlagzeilen, als die Würzburger Kickers Lok Leipzig in der Relegation zur 3. Liga besiegten.
Am Freitagabend war die sportliche Bedeutung in Schweinfurt eine andere: Gastspiel des FSV Zwickau bei den Schnüdeln. Zweimal gab's das Duell bisher als Testspiel: Beide Male gewann der FSV, doch diesmal sollte es anders ausgehen.
Zwar stellte Dobruna stellte nach einem Möbius-Steilpass früh auf 0:1 aus Schweinfurt-Sicht (8.), doch die Hausherren schlugen eiskalt zurück. Böhnlein eroberte die Kugel. Pass auf Neuzugang Hack, der zum Ausgleich einschob (34.). Noch vor dem Seitenwechsel drehten zwei weitere Neue die Partie komplett: Stahl besorgte nach einem langen Ball das 2:1 (44.); Ebner legte kurz vor dem Pausenpfiff das 3:1 nach (45.). Zwickau verkürzte nach dem Wechsel durch Riesen (54.). Den Schlusspunkt setzten aber wieder die Schnüdel: Adelabu verwandelte bei seinem Debüt einen Handelfmeter zum 4:2-Endstand (76.).
Zum 60-jährigen Vereinsjubiläum gastierte der TSV 1860 München beim SV Kay und sorgte dort für ein Torspektakel. Für Zuschauer durchaus interessant: Welche Spieler starten im bislang teils undurchsichtigen Löwen-Kader. Sechzig-Coach Alper Kayabunar vertraute erneut ausschließlich jungen Spielern: So startete Leon Erkocaoglan zwischen den Pfosten vor Junglöwen wie Ludwig Estermann, Finn Fodor oder Rron Gosalci (Hier geht's zur Aufstellung). Das erste Tor machte einer, der bereits in der 3. Liga seine Spuren hinterlassen hat: U17-Vize-Weltmeister Loris Husic.
Im Anschluss fielen die Tore fast im Minutentakt. Husic schnürte am Ende einen Dreierpack. Luis Pereira de Azambuja, Samuel Althaus und Lovro Saric steuerten jeweils einen Doppelpack bei. Gemeinsam mit Mustafa Tekin und Emre Erdogan sorgten sie für das zweistellige Schützenfest gegen den Kreisklassisten.
(Bericht folgt)