1860 München siegt mit 11:0! FC 05 gewinnt im Regionalliga-Duell

Regionalliga Bayern gegen Regionalliga Nordost: Im Mai noch schrieb dieses Duell Schlagzeilen, als die Würzburger Kickers Lok Leipzig in der Relegation zur 3. Liga besiegten.

Am Freitagabend war die sportliche Bedeutung in Schweinfurt eine andere: Gastspiel des FSV Zwickau bei den Schnüdeln. Zweimal gab's das Duell bisher als Testspiel: Beide Male gewann der FSV, doch diesmal sollte es anders ausgehen.