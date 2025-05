1860 München plant die Zukunft: Mehrere Stammspieler vor dem Aus?

Nach dem Spiel gegen Aue verabschieden sich die Spieler des TSV 1860 München in den Urlaub. Wer alles am 22. Juni zum Trainingsauftakt bei den Löwen auftaucht, ist noch nicht klar.

Die Euphorie rund um die Rückhol-Aktionen von Niederlechner und Volland ist bei den Sechzger-Fans noch einigermaßen gedämpft, zu viele Fragezeichen schwirren noch um den Löwen-Kader der kommenden Saison. Glöckner kündigte am Dienstag an, dass bis zum Aue-Spiel (Samstag, 13.30 Uhr) einige Entscheidungen gefällt werden müssen. Einige ist dabei untertrieben, viele trifft es eher. Die tz-Übersicht:

Julian Guttau und Dickson Abiama haben großen Anteil daran, dass sich die Löwen in der Rückrunde aus dem Abstiegssumpf befreien konnten. Beide Offensivkräfte haben nur noch bis Ende Juni Vertrag. Bei Winter-Leihe Abiama bleibt abzuwarten, was Stammverein Kaiserslautern mit dem 26-Jährigen vorhat. Ein – zugegeben unrealistischer – Bundesliga-Aufstieg der Pfälzer dürfte die Chancen für 1860 bei Abiama wohl erhöhen. Kehrt der Wirbelwind in die Zweite Liga zurück, dürfte er dort kommende Saison auf Guttau treffen. Mehrere Zweitligisten sind am 25-Jährigen dran, Sechzig kann weder finanziell noch sportlich mit großen Argumenten locken. Die Zeichen stehen klar auf Trennung.