1860 München: Peter Pacult erinnert sich an einmalige Momente mit Werner Lorant

Nicht so der Trainer. Werner Lorant machte in der Woche vor Hannover etwas, für das er nicht unbedingt bekannt war: Er führte Einzelgespräche. „Man muss ihnen helfen“, sagte er in einem Rückblick des BR. Am 26. März folgte der Befreiungsschlag. Mit 4:1 siegte 1860 im Niedersachsenstadion, und einer sorgte wie so oft für die Beruhigungspille: Peter Pacult. Sololauf über links zum 2:0. Auf den Wiener war Verlass. Neun Treffer in der Hin-, neun in der Rückrunde. Keiner in Lorants Team hatte mehr Tore auf dem Konto, als am 11. Juni der Durchmarsch in Meppen amtlich war – auch der finale Siegtreffer natürlich von „Peter, dem Großen“.

Pacult – von Lorant gegen Wildmosers Wille durchgedrückt. Ein Spieler, der mit Leichtigkeit auf dem Platz das ergänzte, was der gestrenge Trainer mit seinem grenzenlosen Ehrgeiz vorlebte. „Werner hat mir die Chance gegeben, in einem hohen Alter (34/Red.) noch einen Auslandstransfer zu machen“, sagte Pacult am Todestag seines Mentors zur tz: „Dass das dann so eine Erfolgsstory wurde – das hätte natürlich keiner gedacht. Er hat sich damals für mich entschieden – und gegen Markus Sailer (damals erst 25 und vom FC St. Pauli).“ Eine der vielen Bauchentscheidungen von Werner Beinhart. Lorants entscheidendes Argument an die Adresse von Skeptiker Wildmoser: „Er ist zwar alt, aber gut. Hol ihn einfach! Wer sonst soll uns in die Bundesliga schießen?“