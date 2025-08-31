Umkämpfter Punktgewinn: Haugen (Mi.) und Co. feiern den späten Ausgleich gegen Stuttgart. – Foto: IMAGO/Sven Leifer

1860 München nach Last-Minute-Remis: „Das macht am Ende eine Spitzenmannschaft aus" Haugen rettet Punkt

1860 München bleibt in der 3. Liga ungeschlagen. Trainer Patrick Glöckner freut sich über einen „gefühlten Sieg“ gegen den VfB Stuttgart II.

München – Christian Werner eilte davon. Den Geschäftsführer hielt nichts mehr in der Kommentatorenbox. Gerade hatten seine Löwen das 0:1 gegen die 2. Mannschaft des VfB Stuttgart kassiert. Die logische Konsequenz eines in der Anfangsphase pomadigen Auftritts. 1860 verschlief die erste Halbzeit komplett. Um dann im zweiten Abschnitt zu zeigen, was in diesem Team steckt. Ein leidenschaftlicher Auftritt vor 15.000 Zuschauern wurde letztendlich belohnt, Sechzig bleibt ungeschlagen dank des Last-Minute-Treffers von Sigurd Haugen – 1:1 gegen die VfB-Reserve. Schiri sorgt in der Anfangsphase für Kartenfestival im Grünwalder Stadion

So häufig wurde er thematisiert, der neue Teamspirit der Löwen. Selten war er so sichtbar wie in dieser 97. Minute am Samstagnachmittag. Die ganze Mannschaft samt Betreuerstab lief auf den Rasen, gefeiert wurde ein Punkt der Moral. 1860 München bleibt ungeschlagen und setzt sich in der Spitzengruppe der 3. Liga fest. 45 Minuten lang ließen die Löwen ihre Anhänger jedoch verzweifeln, präsentierten sich im ersten Abschnitt komplett harmlos – außer was das Ansammeln Gelber Karten anging. Thore Jacobsen, Tunay Deniz, Kevin Volland und Florian Niederlechner, sie alle wurden innerhalb von 23 Minuten von Drittliga-Debütant Cengiz Kabalakli verwarnt. Die Löwen schafften es in der ersten Halbzeit viel zu selten, den Stuttgarter Abwehrblock durcheinander zu bringen. Zu planlos, zu unkreativ, zu statisch – die VfB-Führung durch den Kopfball von Mirza Catovic in der 25. Minute war nicht unverdient. Einer Standpauke bedurfte es laut 1860-Coach Patrick Glöckner in der Pause nicht, lediglich einer „sachliche Analyse“.