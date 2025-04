1860 München nach Ismaik-Knall: Reisinger wünscht sich „Investoren mit regionalen Wurzeln“

Hasan Ismaik will seine Anteile am TSV 1860 verkaufen. Noch-Präsident Robert Reisinger hat seine Vorstellungen für die finanzielle Zukunft der Löwen geäußert.

Der TSV 1860 München steht möglicherweise vor einem Wendepunkt. In der Sendung „ARD/Blickpunkt Sport“ hat Investor Hasan Ismaik seine Überlegungen zum Verkauf seiner Anteile am TSV 1860 München öffentlich gemacht. „Ich denke, 1860 braucht jemand Neues – sie brauchen Hasan nicht. Wenn ich bleibe, wird dieser Club so bleiben, wie er ist“, erklärte der jordanische Geschäftsmann.

Reisingers Vision für die Zukunft des TSV 1860