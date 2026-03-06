1860 München meldet sich nach weiterem Sieg im Aufstiegsrennen zurück

Kevin Volland schießt den TSV zum fünften Sieg in Serie. – Foto: Sven Leifer

Zum Finale der Englischen Woche hat der TSV 1860 München den fünften Sieg in Serie eingefahren. Auswärts gewannen die Löwen am Freitagabend unter Flutlicht bei Viktoria Köln knapp mit 1:0. Der Samstag steht ganz im Zeichen des Spitzenspiels zwischen Energie Cottbus und Hansa Rostock. Auch der Tabellenführer VfL Osnabrück ist im Einsatz und will seinen positiven Laufe ebenfalls ausbauen. Der Spieltag in der Übersicht.

Der TSV 1860 München befindet sich weiter auf der Überholspur. Bei Viktoria Köln fuhren die Löwen am Freitagabend den fünften Sieg in Serie ein und kletterten in der Tabelle - zumindest vorübergehend - auf den vierten Rang. Ein einziger Treffer von Kevin Volland ließ den Gäste-Anhang jubeln - und der fiel auch noch aus dem Nichts. Ein kapitaler Bock der Viktoria im Aufbauspiel führte zum Ballgewinn der Münchner. Thore Jacobsen bekam das Spielgerät von Kölns Keeper direkt in die Füße gespielt, schaltete blitzschnell und leitete die Kugel zu Volland weiter. Der Routinier ließ sich nicht zweimal bitten und erzielte die Führung (37.). Zuvor und in der Folge begegneten sich die beiden Mannschaften weitestgehend auf Augenhöhe, Chancen gab es auf beiden Seiten. Nach dem Seitenwechsel suchten die Viktoria-Angreifer vergeblich nach einer Lücke in der Abwehr der Gäste, doch die stand sattelfest. Die beste Chance auf den Ausgleich vergab Lars Dietz wenige Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit. Sein Kopfball nach einer Ecke flog knapp am Pfosten vorbei ins Toraus (86.). In der Schlussphase spielten die Löwen den Sieg schließlich abgezockt nach Hause und melden sich vollständig zurück im Aufstiegsrennen.