Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
1860 München in Aindling – Bayern II beim SSV Ulm zu Gast
Testspiele in Oberbayern
von Luca Hayden · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Alper Kayabunar und der TSV 1860 sind in Aindling zu Gast. – Foto: Marc Marasescu