Christian Werner (li.) beneidet RWE-Vorstandsboss Marc-Nicolai Pfeifer um die Einnahmen im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund. – Foto: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMO

1860 München im DFB-Pokal zum Zuschauen verdammt: „Das Scheißspiel gegen Haching hängt mir nach“ Zum dritten Mal in Folge Verlinkte Inhalte 3. Liga TSV 1860 RW Essen

Während sich seit Freitag David mit Goliath im DFB-Pokal misst, schaut 1860 München zu. Vor allem finanziell blicken die Löwen neidisch zu RW Essen.

München – Jubelnde Außenseiter, neu geschriebene Heldengeschichten & ein warmer Geldregen für unterklassige Vereine: Der DFB-Pokal ist etwas ganz Besonderes im deutschen Profifußball. Besonders ist 1860 München durchaus auch, doch für die Pokalteilnahme hat es in dieser Spielzeit nicht gereicht – zum dritten Mal in Folge. „Es tut einfach sehr weh“, verzieht Geschäftsführer Christian Werner darauf angesprochen das Gesicht. Ligakonkurrent Rot-Weiss Essen nimmt mit dem Spiel gegen Borussia Dortmund 750.000 Euro ein

Die Sechzger haben frei, während die Ligakonkurrenten entweder für Überraschungen sorgten – Cottbuser 1:0-Sieg gegen Hannover – oder das Spiel ihres Lebens vor der Brust haben – Essen empfängt heute Abend den BVB. „Essen nimmt mit dem Spiel mit allem drum und dran um die 750.000 Euro ein“, unterstreicht Werner die finanziellen Dimensionen, denen die Löwen hinterhertrauern. Ex-Löwen-Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer, inzwischen Vorstandsvorsitzender bei RWE, wird das Geld mit Handkuss entgegennehmen. Als Drittligist hat 1860 zwei Möglichkeiten, sich für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Entweder über die ersten vier Ränge in der Liga oder über den Gewinn des Landespokals. Beide Ziele verfehlte Sechzig letzte Saison meilenweit. In der 3. Liga fehlten den Löwen neun Punkte beziehungsweise sieben Plätze auf Rang vier.