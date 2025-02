1860 München II & Co. starten in die Rückserie – Für Schwabing „geht es ums Überleben“

Es geht wieder los für die Münchner Vertreter der Bayernliga Süd und der Landesliga Südost. Während der TSV 1860 II an der Spitze steht, zählt für Schwabing nur der Klassenerhalt.

Nach fast dreimonatiger Pause wird in den Amateurligen der Spielbetrieb fortgesetzt. Im Blickpunkt ist dabei die Bayernliga mit dem Tabellenführer TSV 1860 II, der am Samstag, dem 1. März, bei Kottern zur Generalprobe gastiert . Die Junglöwen besitzen nach den aktuellen Regularien als Meister kein Aufstiegsrecht – ein besonderer Anreiz für die Verfolger.

Dazu gehören unter anderem der Ex-Regionalligist FC Pipinsried und der FC Deisenhofen, der gerade den Vertrag mit Trainer Andy Pummer verlängerte. Die Schlagzeilen gehörten allerdings dem TSV Grünwald wegen des großen Trainer-Verschleißes. Aufstiegscoach Rainer Elfinger musste vorzeitig gehen. Dann versuchte der Ex-1860-Trainer Uwe Wolf vergeblich, das Team aus dem Tabellenkeller zu führen. Florian de Prato ist jetzt Trainer Nummer drei bei dem Großverein mit über 5200 Mitgliedern.

„Wir haben im Gegensatz zur Konkurrenz im Umland schlechte Rahmenbedingungen.“

Martin Alberer, Teammanager des FC Schwabing.

In der Landesliga gibt es einen spannenden Zweikampf um den Aufstieg. Wobei die am Rande des Airports angesiedelten Sportfreunde aus Schwaig bisher das absolute Überraschungsteam stellen. Der punktgleich Verfolger aus Geretsried mit dem jungen Trainer Daniel Dittmann (25) baut weiter auf zwei „Tormaschinen“: Srdan Ivkovic. (20 Treffer) und Belim Idrizovic (18 Treffer) sind wie eine Lebensversicherung für den TuS. Von solchen Quoten kann der einzige Münchner Stadt-Landesligist nur träumen. In Schwabing führen die Fußballer einen fast aussichtslosen Kampf um den Klassenerhalt.