1860 München II steht vor Meisterschaft – Kirchanschöring sichert sich Relegation Bayernliga Süd von Robert M. Frank · Heute, 10:14 Uhr · 0 Leser

Torschütze des Tages: Cristian Leone traf für den TSV 1860 II früh vom Punkt. – Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

Der Nachwuchs der Löwen siegt in Nördlingen mit 1:0. Gegen Ismaning kann das Team die Meisterschaft perfekt machen.

Der TSV 1860 II stürmt also doch weiter in Richtung Bayernliga-Meisterschaft. Nach zuletzt zwei Niederlagen verteidigte der 1860-Nachwuchs mit dem 1:0-Auswärtssieg in Nördlingen den Spitzenplatz. Weil einige Leistungsträger in den Profikader aufrückten, ging den kleinen Löwen ein bisschen die Geschlossenheit verloren. Sa., 09.05.2026, 15:30 Uhr TSV Nördlingen Nördlingen TSV 1860 München TSV 1860 II 0 1 Aber in Nördlingen machte die junge Mannschaft mit einigen nachgerückten U19-Akteuren das über den Kampf wett. Den Matchball verwandelte Cristian Leone per Elfmeter in der 14. Minute mit seinem 15. Saisontreffer. Trainer Alper Kayabunar war erleichtert: „Jetzt wollen wir beim Heimspiel gegen den FC Ismaning die Meisterschaft perfekt machen.“

Die Landsberger bleiben den Löwen allerdings auf den Fersen. Die Lechstädter standen als Aufsteiger in die Regionalliga bereits fest und feierten diesen ersten Sprung in die vierte Liga natürlich ausgiebig. Aber das Team von Trainer Christoph Rech gab sich im letzten Heimspiel der Saison keine Blöße und schickte den SV Heimstetten mit 5:2 nach Hause. Luca Dollinger schnürte einen schnellen Doppelpack (3. und 26.) – der Rest war nur noch Formsache. Bei den Heimstettenern trafen Dominique Girtler (44.) und Daniel Steimel (87.).

In der aktuellen Konstellation reicht Rang drei zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde. Und diesen hat sich der SV Kirchanschöring gesichert. Vor knapp 1000 Fans gewann das Team aus dem Landkreis Traunstein gegen den FC Gundelfingen mit 2:0.

Für den FC Pipinsried zerschlugen sich somit am vorletzten Spieltag die letzten leisen Hoffnungen. Das Team von Trainer Roman Langer feierte zwar einen ungefährdeten 5:2-Auswärtssieg bei Absteiger Türkspor Augsburg. Allerdings können die Pipinsrieder Kirchanschöring wegen des verlorenen direkten Vergleichs nicht mehr einholen.

Der FC Deisenhofen hatte sich aus dem Aufstiegsrennen schon länger freiwillig verabschiedet. Beim 4:1-Heimsieg gegen Schlusslicht Türkgücü München gab es noch einmal einen besonderen Moment, denn der FCD verabschiedete Dauerbrenner Yasin Yilmaz, der seine Karriere beendet.

Kollektives Aufatmen gab es derweil beim FC Ismaning, der mit dem 4:1-Heimsieg gegen den TSV Kottern die Abstiegssorgen beendete.