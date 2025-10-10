1860 München II gegen TSV Landsberg LIVE: Traumtor!

Top-Spiel der Bayernliga Süd: 1860 München II fordert den TSV Landsberg. Der Sieger steht an der Spitze der Tabelle. Der Live-Ticker.
München – Alper Kayabunar ist zurück und direkt mit der U21 gefordert. Ohne ihren Cheftrainer geriet die U21 des TSV 1860 München ein wenig ins Schlittern. Auf die 1:2-Pleite in Erlbach folgte ein 2:2 gegen Kirchanschöring.
„Das waren die beiden schwierigsten Auswärtsspiele in der Bayernliga. Die Niederlage in Erlbach war ärgerlich, weil das Tor erst sehr spät gefallen ist“, wird 1860-Trainer Kayabunar auf der Vereinshomepage zitiert. „Klar hätten wir uns aus den letzten beiden Spielen mehr gewünscht, aber es ist alles in Ordnung. Das Polster, das wir uns im Vorfeld erarbeitet haben, hat gutgetan.“
Beim Duell gegen den TSV Landsberg am Freitagabend geht es nun um die Tabellenspitze. „Das ist für alle Anreiz genug“, sagt Landsbergs spielender Co-Trainer Furkan Kircicek. „Das wird ein richtig gutes Spitzenspiel.“
Personell muss Kayabunar auf Xaver Kiefersauer verzichten. Der Kapitän brach sich den Knöchel und fehlt längerfristig. Dafür dürfte ein anderer Löwen-Leader besonders motiviert gegen den TSV Landsberg sein.
Bayernliga-Rekordspieler Alexander Benede und Löwen-Keeper Stefan Musa trefen auf ihren Ex-Verein. Ein Wiedersehen wird das Spiel auch für Alper Kayabunar. Die aktuellen Landsberg-Trainer Furkan Kircicek und Christoph Rech trainierten unter ihm bei Türkgücü München. Anpfiff der Begegnung ist um 19 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker von der Grünwalder Straße. (btfm)