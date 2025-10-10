1860 München II gegen TSV Landsberg LIVE: Traumtor!

München – Alper Kayabunar ist zurück und direkt mit der U21 gefordert. Ohne ihren Cheftrainer geriet die U21 des TSV 1860 München ein wenig ins Schlittern. Auf die 1:2-Pleite in Erlbach folgte ein 2:2 gegen Kirchanschöring.

„Das waren die beiden schwierigsten Auswärtsspiele in der Bayernliga. Die Niederlage in Erlbach war ärgerlich, weil das Tor erst sehr spät gefallen ist“, wird 1860-Trainer Kayabunar auf der Vereinshomepage zitiert. „Klar hätten wir uns aus den letzten beiden Spielen mehr gewünscht, aber es ist alles in Ordnung. Das Polster, das wir uns im Vorfeld erarbeitet haben, hat gutgetan.“