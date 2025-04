1860 München II bleibt an Bayernliga-Spitze – 1300 Fans in Erlbach

Der SV Heimstetten und der FC Pipinsried gewinnen spektakulär. 1860 München II bleibt Bayernliga-Spitzenreiter, auch weil Erion Avdija überzeugte.

Ungeachtet der Tatsache, dass nach den Regularien der Aufstieg in die Regionalliga nicht möglich ist, setzt der TSV 1860 II seinen Siegeszug in der Bayernliga fort. Das klar definierte Ziel bleibt die Meisterschaft und die Empfehlung für die Versetzung einiger Talente in den Profikader. Auch das Handicap, die Heimspiele auf einem „neutralen Platz“ austragen zu müssen, kann die Schützlinge von Trainer Felix Hirschnagl, nicht bremsen.

1860 München II fährt in Gilching nächsten Heimsieg ein – Rennen um Regionalliga-Aufstieg bleibt eng

In der Kies-Arena von Gilching feierten die Junglöwen dank einer konsequenten Leistung in der zweiten Hälfte einen verdienten 2:0 Erfolg gegen den 1. FC Sonthofen. Moritz Rem brachte die Reserve des Drittligisten nach 57 Minuten in Führung. Für den Endstand sorgte Mike Gevorgyan (85.). „Wir sind keine Mannschaft, die verwaltet. Das haben wir heute gezeigt und das war auch der Grund, wieso wir das Spiel ziehen“, so Hirschnagl, der gegenüber FuPa Oberbayern seinem Torhüter Erion Avdija ein Sonderlob aussprach: „Wir hatten dann mit Erion in der entscheidenden Phase einen gewohnt starken Rückhalt. Er konnte heute seinen Kasten wieder sauber halten. Freut mich sehr für ihn.“

Das Rennen in der Bayernliga bleibt aber spannend, denn der Zweitplatzierte kann sich direkt für die Regionalliga qualifizieren. Da besitzt der Titelverteidiger SV Erlbach die besten Chancen nach dem 2:0-Heimsieg gegen den Regionalliga-Absteiger SV Schalding-Heining. Immerhin kamen 1300 Zuschauer zu dem mit Spannung erwarteten Duell. Für die Tore der Gastgeber sorgten Alexander Fischer (47.) und Leonhard Thiel (64.). Der Tabellenzweite hat diesmal die Bewerbung für die Regionalliga abgegeben, aber weiter offengelassen, ob man wirklich aufsteigen will. In der Vorsaison hatte die Mannschaft aus dem Landkreis Altötting aus wirtschaftlichen Gründen den Aufstieg nicht wahrgewonnen.

Karger angeschlagen: FC Pipinsried nach perfekter englische Woche auf Regionalliga-Kurs

Diese Spekulation ist natürlich ein Anreiz für die Verfolger. So kommt der FC Pipinsried dem Wiederaufstieg in Liga vier deutlich näher. Zuletzt konnte die Mannschaft von Trainer Josef Steinberger in der „Englischen Woche“ neun Punkte verbuchen mit dem Torverhältnis von 9:0. Der letzte Streich des aktuell Tabellendritten war der 3:0-Heimsieg gegen den TSV Grünwald, der nach einem Zwischenhoch und einem Trainerwechsel, wieder um den Klassenerhalt zittern muss.

Obwohl der „Torschützenkönig“ und Ex-Löwe Nico Karger nur als Auswechselspieler zur Verfügung stand, kam das Team aus dem Landkreis Altomünster zum souveränen Heimsieg. Die Treffer teilten sich Mario Götzendörfer (5.) ,Alexander Lungwitz (9.) und Michael Bachhuber (45.), zudem vergab Valdrin Konjuhi nach einer Stunde noch einen Elfmeter.