1860 München holt noch einen Stürmer: „Der absolute Wunschkandidat“

„Sigurd ist der Inbegriff dessen, was wir uns an Löwen-Tugenden vorstellen und war daher von den Optionen, die wir hatten, der absolute Wunschkandidat. Er kommt über Tiefenläufe, hat ein hohes Tempo und eine extreme Antrittsschnelligkeit“, wird Geschäftsführer Christian Werner in der Pressemitteilung des Klubs zitiert. „Er arbeitet mit vollem Engagement gegen den Ball und vervollständigt damit unseren Löwen-Sturm. Wichtig ist mir zu erwähnen, dass es sich bei Sigurd um einen zusätzlichen Spieler für unseren Sturm handelt und in der aktuellen Sturm-Trainingsgruppe keine Abgänge mehr geplant sind.“

Haugen war in der vergangenen Spielzeit vom dänischen Klub Aarhus GF an Hansa Rostock ausgeliehen und erzielte eines seiner zehn Tore in 32 Spiele im Grünwalder Stadion beim 2:1-Sieg der Rostocker. „Ich kann mich noch gut an das Spiel vergangene Saison in München erinnern“, wird der 27-Jährige nach seiner Vorstellung zitiert. .„Die Partie war sehr stimmungsvoll, von den Rängen kam unglaublich viel Energie. Ich freue mich, die Fans dieses traditionsreichen Clubs jetzt in meinem Rücken zu haben und die Unterstützung in jedem Spiel zu fühlen. Ich hoffe, dass ich mit meiner Erfahrung, meiner Geschwindigkeit und meinem Torriecher dazu beitragen kann, die Ziele der Löwen zu erreichen.“ (jb)