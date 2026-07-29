1860 München hofft auf Torjäger Calderon: Er sagte sogar dem FC Bayern ab Vom Verteidiger zum Stürmer von Uli Kellner · Heute, 09:47 Uhr · 0 Leser

Kopfballungeheuer: Ortivero Calderon trifft aber auch mit rechts, mit links, und vor allem – er trifft immer. – Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

Zehn Tore in sieben Spielen: Abiturient Calderon ist die Entdeckung dieses 1860-Sommers. Beinahe wäre er beim roten Stadtrivalen gelandet.

Niederlechner? Im Totopokal der erste Torschütze der neuen Löwen. Noah Klose? Spannendes Sturmtalent mit Weltmeister-Genen. Althaus, Erdogan, Husic? Drittligaerfahrene Offensivkräfte, die wissen, wo das Tor steht. Doch einer hat sie in dieser Sommervorbereitung alle in den Schatten gestellt: Arian Ortivero Calderon. Zehn Treffer in sieben Einsätzen – verteilt auf Testspiele, Bayernliga und Totopokal, darunter zwei Hattricks. Ein Junglöwe erobert die Herzen der 1860-Fans im Sturm. Dabei war der 18-Jährige bis vor Kurzem… Innenverteidiger. Der Schlüsselmoment trägt ein Datum: 27. November 2024. Türkgücüs U 19 liegt gegen Deisenhofen 0:2 zurück. Trainer Alper Kayabunar wagt einen speziellen Move und beordert Calderon, den Ex-Deisenhofener, nach vorne. Eine Verzweiflungstat? Vielleicht. Vor allem aber eine Eingebung. Der damals 17-Jährige erzielt nach der Pause drei Tore, Türkgücü rettet noch ein 4:4. Der Stürmer Arian Ortivero Calderon ist geboren.

Der Spieler der Vorbereitung: Ortivero Calderon kämpft um einen Stammplatz bei 1860 München Dass diese Geschichte nun bei 1860 ihre Fortsetzung findet, ist kein Zufall. Denn der Mann, der damals den Abwehrspieler zum Torjäger machte, heißt wieder Alper Kayabunar. Der neue Löwen-Coach vertraut seinem ehemaligen Schützling – und wird bislang eindrucksvoll bestätigt. Calderon trifft mit rechts, mit links, mit dem Kopf. Vor allem aber trifft er fast in jedem Spiel. Dabei liegt seine Umschulung zum Stürmer noch nicht lange zurück. Der Truderinger bringt vieles mit, was moderne Angreifer auszeichnet. Calderon misst hünenhafte 1,95 Meter, ist trotz seiner Größe aber schnell, beweglich, technisch stark. Früher machte er auch als Leichtathlet auf sich aufmerksam, im Frühjahr legte er am Michaeli-Gymnasium sein Abitur ab (Biologie, 15 Punkte!), Anfang Juli war er noch auf Abifahrt, verpasste deswegen das Trainingslager in Bad Füssing. Heute kämpft er um einen Stammplatz in der Regionalliga.

Kopfballungeheuer: Ortivero Calderon trifft aber auch mit rechts, mit links, und vor allem – er trifft immer. – Foto: IMAGO/Ulrich Wagner