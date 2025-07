1860 München hat noch Geld übrig! Werner: „Wir können nachjustieren“

Ulrichsberg – Abschalten im Trainingslager? Im Gegenteil. Die Tage in Ulrichsberg seien „sehr stressig und lang“, berichtet Christian Werner. Erst saß der Löwen-Geschäftsführer am Donnerstag mit Ex-Vizepräsident Hans Sitzberger und Neu-Präsident Gernot Mang im Teamhotel beisammen, danach stellte sich Werner der Presse. Dennoch keine Spur von Ermüdungserscheinungen. „Ich habe keinen Bock auf Pause, wir wollen mehr“, zeigt sich der 44-Jährige angriffslustig.

Rumms, klare Ansage an die Kritiker. Auch für den Fall einer Verletzung könne 1860 München „jederzeit reagieren“. Das hänge auch mit dem „hohen Transferplus“ zusammen, das durch den Verkauf von NLZ-Talent Lukas Reich an Greuther Fürth für etwa 500 000 Euro generiert wurde.

Patrick Glöckner nimmt die Spieler im Trainingslager hart ran – sehr zur Freude von Christian Werner

Prinzipiell sollte der finale Kader der Sechzger bereits stehen, auch Abgänge sind nicht geplant, es sei denn „es kommt ein unmoralisches Angebot“. Auch ein Leihgeschäft für Spieler mit geringen Einsatzchancen bei den Löwen sei prinzipiell eine Möglichkeit.

Die Tage in Ulrichsberg bestätigen den Geschäftsführer in seinem Gefühl, einen starken – „brutale Qualität“ – Kader zusammengestellt zu haben. Dass Trainer Patrick Glöckner seine Spieler mit harten Trainingstagen an die Grenze der Belastbarkeit bringt, ist genau nach dem Geschmack Werners: „Die Mannschaft arbeitet richtig hart hier, das ist sehr intensiv alles. So muss das sein.“

Christian Werner freut sich über die Euphorie der Fans von 1860 München

Werner spricht viel mit den Fans, freut sich über die entstandene Euphorie, weiß diese aber richtig einzuschätzen: „Ich freue mich für die Fans. Aber bislang haben wir nichts, wirklich gar nichts erreicht. Da darf sich jetzt keine Selbstzufriedenheit einschleichen bei uns.“ Wichtig sei es zudem, dass der Fokus bei 1860 derzeit ausschließlich auf dem Sport liege.

Wobei das natürlich nur die halbe Wahrheit ist: Seitdem am Samstag der Verkauf der Anteile von Hasan Ismaik an ein Schweizer Familienholding bekannt wurde, fragt sich das Löwen-Umfeld: Wer folgt auf den Jordanier? Ein Thema, bei dem Werner kurz innehält, ehe er antwortet: „Das ist Gesellschafterthema, ich halte mich raus. Ich bin die Schweiz.“

Werner will den Fokus auf das Sportliche und den Auftakt in der 3. Liga richten

Verlegene Stille. „Blöder Vergleich in diesem Fall, dann bin ich Norwegen.“ Gelächter am Tisch. Die Message Werners ist klar: Geäußert dazu wird sich von der KGaA zu diesem Thema erst, wenn offiziell wird, wer die Anteile Ismaiks erworben hat – wann auch immer das der Fall sein wird.

Werner will den vollen Fokus auf das Sportliche richten, die Vorfreude auf den Liga-Auftakt bei Rot-Weiss Essen (1. August) ist ihm anzumerken. Vier Testspiele haben die Löwen bis dahin noch, zwei davon heute. Um 11 Uhr geht es gegen Amstetten (Österreich), um 17 Uhr gegen Liberec (Tschechien). (Marco Blanco Ucles)