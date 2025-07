1860 München glänzt im neuen Auswärts-Trikot: „Die Jungs wollen“

München - Mit Spannung war der Moment erwartet worden – um 16.30 Uhr am Freitagnachmittag war die Katze dann aus dem Sack: Auf der Website des neuen Löwen-Ausrüsters Joma konnten 1860-Fans erstmals das neue Auswärts-Dress ihres Clubs bestaunen, das in einem schicken Dunkelblau daherkommt. Kurze Zeit später dann trug 1860 München das neue Leiberl – Kostenpunkt: 89,95 Euro – erstmals auf dem Platz.

Damit war auch Patrick Glöckner zufrieden, der mit seiner Mannschaft am Sonntag, 6. Juli, ins Trainingslager nach Ulrichsberg aufbricht. „Das Ergebnis ist gut, die Art und Weise war gut. Man sieht, dass die Jungs wollen. Jetzt gilt es, im Trainingslager die Abläufe zu schärfen.“ In Oberösterreich erfolgen auch die ersten Härtetests .

Bei Bayernligist Eintracht Bamberg weihten die Löwen das neue Trikot entsprechend ein. Florian Niederlechner, mit einem Doppelpack, und Tunay Deniz sorgten für die souveräne 3:0-Halbzeitführung. Zur Pause wechselte Patrick Glöckner die Mannschaft einmal komplett durch, doch das tat dem Löwen-Spiel keinen Abbruch. In Bamberg spielte weiter nur eine Mannschaft. Am Ende erhöhten Kevin Volland (60.) und Tim Danhof (85.) auf 5:0. Erstes Zwischenfazit: 30:0 in drei Testspielen gegen unterklassige Gegner.

Verkaufsstart für neues 1860-Trikot am Marienplatz und in den Löwen-Fanshops

Das neue Trikot können Fans können ab heute, 5. Juli, in der neuen Löwen-Fanwelt im Galeria Kaufhaus (ab 12 Uhr) sowie in den wiedereröffneten Fanshops an der Grünwalder Straße und der Orlandostraße (ab 13 Uhr) erwerben. Zur Eröffnung der Fanwelt am Marienplatz kommt Kevin Volland für eine Autogrammstunde. Der Ansturm dürfte angesichts der aktuellen Euphorie rund um die Löwen entsprechend groß sein. (mbu/btfm)