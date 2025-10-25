1860 München geht bei Traumtor-Fest in Mannheim baden – und rutscht in der 3. Liga gefährlich ab

Der TSV 1860 München unterliegt in Mannheim. Nach zwei Traumtoren in Halbzeit eins ist ein Waldhof-Doppelschlag nach der Pause entscheidend. Der Live-Ticker.

Vorbericht: München – Das Debüt von Markus Kauczinski ist geglückt: Der Auftrag, aber weiterhin klar. Vor der Saison als klarer Aufstiegsanwärter gehandelt, dümpelt der TSV 1860 München aktuell nur im Tabellenmittelfeld der 3. Liga rum. Das Spiel in Mannheim ist jetzt entscheidend: Gewinnen die Löwen geht der Blick Richtung 2. Bundesliga, verlieren sie fällt der Blick auf die Abstiegsränge.

Direkt nach dem Sieg gegen Duisburg sprach Matchwinner Sigurd Haugen bei Magenta von einem möglichen Turnaround. Gewinnen die Löwen auch bei Waldhof Mannheim, dürfte erneut Euphorie in Giesing entfachen, doch der Gegner hat es in sich.

„Wir sind uns immer der Verantwortung bewusst, werden versuchen, unser Bestes zu geben.“

Markus Kauczinski über das Duell gegen 1860-Rivale Waldhof Mannheim.

In den letzten vier Spielen holte Mannheim starke neun Punkte. Besonders beachtlich: Der 6:1-Sieg über Rot-Weiss Essen, die wie die Löwen als Aufstiegsanwärter gehandelt wurden. Die letzte Vorstellung zu Hause war dagegen eine erheblich Enttäuschung: Gegen den VfL Osnabrück unterlag Mannheim mit 4:1.

Wundertüte Mannheim gegen Wundertüte 1860. Denn auch 1860 hat in dieser Saison mehrfach überrascht. Das 1:5 gegen die Reserve der TSG Hoffenheim als negativer Höhepunkt, entgegen der starken Löwenleistungen gegen Osnabrück (3:0-Führung nach 52 Minuten) und gegen Duisburg (erste MSV-Niederlage überhaupt).