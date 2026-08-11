1860 München gegen Wendelstein jetzt LIVE: Die Löwen drängen auf die Führung

Toto-Pokal, Klappe die zweite! Der TSV 1860 München trifft auf den FC Wendelstein. Die Hausherren aus der Landesliga Nordost setzten sich in der ersten Runde mit 2:1 gegen den SV Unterreichenbach durch und wählten als letzter verbliebener Kreissieger das Highlight-Spiel gegen die Münchner Löwen.
Diese wiederum gewannen ihr Erstrundenduell beim Kreisklassisten SV Eintracht Berglern souverän mit 5:0. Spielerisch ließ der erste Pflichtspielauftritt der in diesem Sommer neu formierten Mannschaft von Cheftrainer Alper Kayabunar dabei allerdings noch Luft nach oben – ein Aspekt, an dem in Wendelstein weitergearbeitet werden soll, auch wenn es sportlich primär ums Weiterkommen geht.
In der Regionalliga Bayern selbst startete der TSV 1860 mit gemischten Gefühlen. Zum Auftakt gab es beim Mitabsteiger 1. FC Schweinfurt 05 ein 2:2, ehe die Löwen auch bei der emotionalen Heimpremiere an der Grünwalder Straße gegen den FC Augsburg II nicht über ein weiteres 2:2 hinauskamen – nach einer zwischendurch komfortablen 2:0-Führung nach starker erster Halbzeit.
Mit nur zwei Punkten aus zwei Spielen rangiert 1860 nach drei Spieltagen lediglich auf Platz elf – Zahlen, die zeigen, dass die neu formierte Mannschaft noch an Stabilität und Cleverness in den Schlussphasen arbeiten muss. Und die dem heutigen Pokalabend zusätzliche Brisanz verleihen: Ein Erfolgserlebnis gegen Wendelstein käme dem Team gerade jetzt gelegen.
Zeit zum Verschnaufen bleibt dabei kaum: Auf den heutigen Pokalabend in Wendelstein folgt bereits am Freitag das nächste Regionalliga-Auswärtsspiel beim Tabellenführer FC Memmingen, ehe es kommenden Dienstag gegen den TSV Aubstadt weitergeht.
Den vorläufigen Höhepunkt der englischen Wochen markiert dann der Auftritt im DFB-Pokal: Am Samstag, den 22. August, empfangen die Löwen im heimischen Grünwalder Stadion den Zweitligisten Holstein Kiel zum Erstrundenduell des DFB-Pokals. Vier Pflichtspiele innerhalb weniger Tage, mit Toto-Pokal, zwei Ligapartien und dem großen DFB-Pokal-Los gegen einen Bundesliga-Absteiger der jüngeren Vergangenheit – ein echtes Mammutprogramm, das Kayabunar bei der Kaderplanung schon in Wendelstein mitdenken dürfte.