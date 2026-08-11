1860 München gegen Wendelstein jetzt LIVE: Die Löwen drängen auf die Führung

Die Löwen um Michael Eberwein treffen im Toto-Pokal auf den FC Wendelstein. – Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

Stolperstein oder souveräne Pflichtaufgabe: In der zweiten Runde des Toto-Pokals trifft der TSV 1860 München auf den Landesligisten FC Wendelstein.

Toto-Pokal, Klappe die zweite! Der TSV 1860 München trifft auf den FC Wendelstein. Die Hausherren aus der Landesliga Nordost setzten sich in der ersten Runde mit 2:1 gegen den SV Unterreichenbach durch und wählten als letzter verbliebener Kreissieger das Highlight-Spiel gegen die Münchner Löwen.

Diese wiederum gewannen ihr Erstrundenduell beim Kreisklassisten SV Eintracht Berglern souverän mit 5:0. Spielerisch ließ der erste Pflichtspielauftritt der in diesem Sommer neu formierten Mannschaft von Cheftrainer Alper Kayabunar dabei allerdings noch Luft nach oben – ein Aspekt, an dem in Wendelstein weitergearbeitet werden soll, auch wenn es sportlich primär ums Weiterkommen geht.

Vier Spiele in kurzer Zeit: TSV 1860 trifft im Toto-Pokal auf den FC Wendelstein

In der Regionalliga Bayern selbst startete der TSV 1860 mit gemischten Gefühlen. Zum Auftakt gab es beim Mitabsteiger 1. FC Schweinfurt 05 ein 2:2, ehe die Löwen auch bei der emotionalen Heimpremiere an der Grünwalder Straße gegen den FC Augsburg II nicht über ein weiteres 2:2 hinauskamen – nach einer zwischendurch komfortablen 2:0-Führung nach starker erster Halbzeit.

Mit nur zwei Punkten aus zwei Spielen rangiert 1860 nach drei Spieltagen lediglich auf Platz elf – Zahlen, die zeigen, dass die neu formierte Mannschaft noch an Stabilität und Cleverness in den Schlussphasen arbeiten muss. Und die dem heutigen Pokalabend zusätzliche Brisanz verleihen: Ein Erfolgserlebnis gegen Wendelstein käme dem Team gerade jetzt gelegen.

Zeit zum Verschnaufen bleibt dabei kaum: Auf den heutigen Pokalabend in Wendelstein folgt bereits am Freitag das nächste Regionalliga-Auswärtsspiel beim Tabellenführer FC Memmingen, ehe es kommenden Dienstag gegen den TSV Aubstadt weitergeht.

Den vorläufigen Höhepunkt der englischen Wochen markiert dann der Auftritt im DFB-Pokal: Am Samstag, den 22. August, empfangen die Löwen im heimischen Grünwalder Stadion den Zweitligisten Holstein Kiel zum Erstrundenduell des DFB-Pokals. Vier Pflichtspiele innerhalb weniger Tage, mit Toto-Pokal, zwei Ligapartien und dem großen DFB-Pokal-Los gegen einen Bundesliga-Absteiger der jüngeren Vergangenheit – ein echtes Mammutprogramm, das Kayabunar bei der Kaderplanung schon in Wendelstein mitdenken dürfte.