1860 München gegen Viktoria Köln LIVE: Spiel findet wie geplant statt

Nach drei Pleiten in Folge will der TSV 1860 gegen Viktoria Köln zurück in die Erfolgsspur. Wir berichten im Live-Ticker aus dem Grünwalder Stadion.

München – Die wichtigste Nachricht für die Fans zuerst. Trotz der Vorkommnisse am heutigen Mittwoch in München und der Schließung des Oktoberfests wegen einer Bombendrohung gab es grünes Licht für das Drittliga-Spiel zwischen 1860 München und Viktoria Köln. Das bestätigten der Klub nach Rücksprache mit Oberbürgermeister Dieter Reiter am Nachmittag kurz vor 15 Uhr.

Damit steht der Cheftrainer-Premiere von Alper Kayabunar bei 1860 München nichts mehr im Wege. Der 39-Jährige betreut die Löwen nach der Entlassung von Patrick Glöckner und Christian Werner heute gegen die Rheinländer und voraussichtlich am Sonntag gegen den SV Wehen Wiesbaden.

„Das ist für mich ein absoluter Traum, bei so einem großen Verein zu arbeiten“, sagte der neue 1860-Trainer am Dienstag bei der Pressekonferenz. „Dass ich so schnell ins Grünwalder Stadion zurückkomme, hätte ich auch nicht gedacht.“ Dort stand Kayabunar schon oft an der Seitenlinie, bis zum Sommer noch in Diensten von Türkgücü München.

1860 München will nach drei Niederlagen in Serie mit Alper Kayabunar die Wende schaffen

Die Kölner haben in der Tabelle drei Punkte mehr auf dem Konto. Am vergangenen Sonntag teilte die Mannschaft von Marian Wilhelm im Heimspiel beim 0:0 die Punkte mit dem VfL Osnabrück. Mit einem Sieg kann die Viktoria den Abstand auf Platz drei auf einen Zähler verringern.

Kehren die Löwen mit Interimstrainer Alper Kayabunar nach drei Niederlagen in Folge wieder in die Erfolgsspur zurück und gewinnen das zweite Wiesn-Heimspiel oder nehmen die Gäste wie in der Vorsaison beim 3:1 die Punkte mit nach Köln? Anpfiff ist um 19 Uhr. Wir berichten live aus dem Grünwalder Stadion. (jb)