1860 München gegen Schweinfurt 05 LIVE: Löwen starten in die Regionalliga

Alper Kayabunar startet mit seiner Mannschaft in die neue Saison. – Foto: Dieter Metzler/FuPa

Endlich geht es wieder los! Der TSV 1860 startet nach turbulenten Wochen in die neue Saison. Die Löwen gastieren beim 1. FC Schweinfurt 05.

Die Löwen sind wieder da – ohne den Löwen auf der Brust. Der TSV 1860 München startet in Schweinfurt in die neue Regionalliga-Saison. Im Vergleich zur vergangenen Spielzeit ist bei Sechzig fast alles neu: ein neuer Trainer, ein neuer Kader, ein neues Wappen und ein neues Trikot. Nur eines bleibt ungebrochen – die Treue der Anhänger des Münchner Traditionsvereins.

Die Fans der Löwen können den Start in die neue Spielzeit wohl kaum erwarten – und das trotz des Zwangsabstiegs und der turbulenten vergangenen Wochen. Die Saison steht ganz im Zeichen des Slogans auf den neuen Trikots: „Freiheit für Sechzig.“ In der vergangenen Woche verkündete der Mutterverein einen neuen Mitgliederrekord, den Verkauf von mehr als 7000 Dauerkarten sowie die Dialog Versicherungen als neuen Hauptsponsor. Nun kann der Fokus endlich wieder auf den Sport gelegt werden.

TSV 1860 zu Gast in Schweinfurt: Wie starten die Löwen in die neue Saison der Regionalliga Bayern?

Die neu zusammengestellte Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar startet ausgerechnet bei Mitabsteiger Schweinfurt in die neue Saison. Die jüngsten Transfers dürften den Fans Hoffnung für den Auftakt machen. Unter anderem hielten Florian Niederlechner und Tunay Deniz dem Turn- und Sportverein die Treue. Zudem kehrten Dennis Dressel und Felix Weber zu den Löwen zurück. Mit Michael Eberwein konnte außerdem ein weiterer Führungsspieler verpflichtet werden.

Ungewiss ist derweil weiterhin die Zukunft einiger Eigengewächse. „Samu hatte zuletzt immer wieder Probleme und befindet sich derzeit in Gesprächen. Er wird in Schweinfurt nicht mit im Kader sein“, sagte 1860-Trainer Kayabunar auf der Pressekonferenz vor dem ersten Spieltag über Youngster Samuel Althaus.

Der erste Gegner der Löwen erlebte nach dem Abstieg aus der 3. Liga einen Horrorstart in die Regionalliga Bayern. Schweinfurt gastierte am ersten Spieltag beim TSV Aubstadt und kam dort mit 1:5 unter die Räder. Gegen 1860 muss Trainer Jan Gernlein weiterhin auf Ex-Löwe Kristian Böhnlein verzichten, der langfristig ausfällt.

Im Sachs-Stadion geht es für den TSV 1860 München wieder los. Nach turbulenten Wochen und der Trennung von Hasan Ismaik herrscht am Giesinger Berg Aufbruchstimmung. Rund 3100 Löwen-Fans begleiten ihre Mannschaft nach Schweinfurt. Gelingt dem TSV 1860 München der erste Dreier der neuen Regionalliga-Saison?