1860 München gegen Rot-Weiß Essen live im Free-TV

München – Gute Nachrichten für alle Fans der Löwen. Das kommende Heimspiel des TSV 1860 München gegen Rot-Weiß Essen wird im Free-TV übertragen. Sowohl BR als auch WDR übertragen das Spiel im Free-TV. Wie gewohnt zeigt auch der Pay-TV-Sender Magenta Sport die Begegnung.

Am Samstag, den 3. Mai, empfangen die Blauen den Tabellennachbarn Rot-Weiß Essen im Grünwalder Stadion (Anstoß um 14:03 Uhr). Die Mannschaft von Uwe Koschinat verlor im letzten Ligaspiel am vergangenen Samstag an der heimischen Hafenstraße mit 0:3 gegen den 1. FC Saarbrücken, ist mit 49 Punkten so gut wie gerettet. Essen steht nur einen Platz hinter den Löwen (9.) in der Tabelle der 3. Liga.