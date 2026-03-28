1860 München gegen Jahn Regensburg LIVE: Ziehen die Löwen ins Finale ein? Halbfinale des Toto-Pokals im Live-Ticker von Luca Hayden · Heute, 12:29 Uhr · 0 Leser

Tim Danhof und der TSV 1860 München treffen im Halbfinale des Toto-Pokals auf den SSV Jahn Regensburg. – Foto: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Thomas

Der TSV 1860 München ist im Halbfinale des Toto-Pokals gegen Jahn Regensburg gefordert. Im Finale warten bereits die Würzburger Kickers.

Halbfinale des Toto-Pokals: SSV Jahn Regensburg – TSV 1860 München -:- (-:-)

Modus: Der Sieger des Duells trifft im Finale auf die Würzburger Kickers. Der Regionalligist schlug Wacker Burghausen mit 2:1. Der Gewinner des Toto-Pokals spielt kommende Saison sicher im DFB-Pokal.

Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker aus dem Jahnstadion. Heute, 14:00 Uhr SSV Jahn Regensburg SSV Jahn TSV 1860 München TSV 1860 14:00 live PUSH

Vorbericht: Die 1:2-Niederlage beim MSV Duisburg war für den TSV 1860 München ein spürbarer Dämpfer im Aufstiegskampf. Viel Zeit zum Hadern bleibt den Löwen allerdings nicht – im Toto-Pokal steht das Halbfinale an. Auswärts beim SSV Jahn Regensburg bietet sich der Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski die Chance, direkt eine Reaktion zu zeigen und den Einzug ins Finale perfekt zu machen. Mit Regensburg wartet allerdings ein Gegner auf Augenhöhe. Der Jahn zeigt sich in dieser Saison wechselhaft, konnte zuletzt aber Selbstvertrauen tanken: Auf ein 1:1 beim 1. FC Saarbrücken folgte ein überzeugender Heimsieg gegen den TSV Havelse. Zudem haben die Oberpfälzer aus dem letzten Duell im Jahnstadion bessere Erinnerungen – beim 0:4 aus Sicht der Münchner gab es für die Löwen dort nichts zu holen.