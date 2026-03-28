1860 München gegen Jahn Regensburg LIVE: Ziehen die Löwen ins Finale ein?

Der TSV 1860 München ist im Halbfinale des Toto-Pokals gegen Jahn Regensburg gefordert. Im Finale warten bereits die Würzburger Kickers.
Vorbericht: Die 1:2-Niederlage beim MSV Duisburg war für den TSV 1860 München ein spürbarer Dämpfer im Aufstiegskampf. Viel Zeit zum Hadern bleibt den Löwen allerdings nicht – im Toto-Pokal steht das Halbfinale an. Auswärts beim SSV Jahn Regensburg bietet sich der Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski die Chance, direkt eine Reaktion zu zeigen und den Einzug ins Finale perfekt zu machen.
Mit Regensburg wartet allerdings ein Gegner auf Augenhöhe. Der Jahn zeigt sich in dieser Saison wechselhaft, konnte zuletzt aber Selbstvertrauen tanken: Auf ein 1:1 beim 1. FC Saarbrücken folgte ein überzeugender Heimsieg gegen den TSV Havelse. Zudem haben die Oberpfälzer aus dem letzten Duell im Jahnstadion bessere Erinnerungen – beim 0:4 aus Sicht der Münchner gab es für die Löwen dort nichts zu holen.
Personell muss Kauczinski einen Rückschlag hinnehmen: Innenverteidiger Jesper Verlaat fällt verletzungsbedingt aus. Dafür hat sich in den vergangenen Wochen ein anderer Defensivspieler in den Vordergrund gespielt. Der junge Lasse Faßmann überzeugte mit starken Leistungen in der 3. Liga und könnte auch im Halbfinale eine wichtige Rolle einnehmen. Klar ist: Der Löwen-Coach will trotz der Belastung keine Experimente eingehen und kündigte an, im Pokal die bestmögliche Elf auf den Platz zu schicken.
Ein möglicher Finaleinzug hätte auch organisatorische Folgen. Sollte 1860 in der Liga noch Rang drei erreichen, stünden am 22. und 26. Mai die Relegationsspiele zur 2. Bundesliga an. Das Toto-Pokal-Finale ist aktuell für den 23. Mai terminiert – eine Terminkollision, die an der Grünwalder Straße wohl niemand scheuen würde.
Zunächst gilt der volle Fokus jedoch dem Halbfinale. In Regensburg wartet eine anspruchsvolle Aufgabe gegen einen direkten Ligakonkurrenten. Gelingt es dem TSV 1860, die Enttäuschung von Duisburg abzuschütteln, ist das Finale nahe. Wir berichten im Live-Ticker aus dem Jahnstadion.