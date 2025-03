1860 München gegen Alemannia Aachen und Energie Cottbus live im Free-TV

München – Gute Nachrichten für den Anhang der Löwen. Im April werden nach fast drei Monaten wieder zwei Spiele des TSV 1860 München im Free-TV übertragen. Zuletzt hatten die Fans Anfang Januar beim 0:4 in Saarbrücken die Möglichkeit, ihren Herzensklub im Bayerischen Fernsehen (BR) zu verfolgen.

Am 31. Spieltag (5. April) empfangen die Blauen mit Energie Cottbus einen der Aufstiegsaspiranten zur 2. Bundesliga im Stadion an der Grünwalder Straße. Der Aufsteiger spielt eine ganz starke Saison unter Trainer Pele Wollitz und steht nach 29 von 38 Spieltagen mit einem Zähler Rückstand hinter Dynamo Dresden auf Rang zwei in der Tabelle der 3. Liga.

Mit einem Dreier gegen die Lausitzer würde die Elf von Trainer Patrick Glöckner einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen. Cottbus braucht gegen die in dieser Saison heimschwachen Löwen (vier Siege, drei Remis, sieben Niederlagen) einen Sieg, um den Traum vom Aufstieg am Leben zu erhalten. Auch der RBB zeigt die Partie gegen den Meister der Regionalliga Nordost 2024.