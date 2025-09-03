1860 München für die Wiesn eingekleidet – So fesch schauen Volland, Niederlechner und Co. aus

Kevin Volland (r.) und Florian Niederlechner strahlen nach der Trachten-Einkleidung um die Wette. – Foto: Stefan Matzke

Am Mittwoch gab es für die Neuzugänge vom TSV 1860 München und Trainer Patrick Glöckner einen besonderen Termin: Trachteneinkleidung für die Wiesn.

München – Das Oktoberfest wirft seinen Schatten bereits voraus. Auf der Theresienwiese wird seit Wochen aufgebaut, damit ab dem 20. September bis zum 5. Oktober wieder mehrere Millionen Besucher auf ihre Kosten kommen. Zweieinhalb Wochen herrscht in der Landeshauptstadt wie immer Ausnahmezustand.

Neuzugänge des 1860 München werden für Wiesnbesuch am 23. September eingekleidet Selbstverständlich wird auch der TSV 1860 München auf der Wiesn mit dabei sein. Am 23. September, drei Tage nach dem Topspiel gegen die 2. Mannschaft der TSG Hoffenheim und vier Tage vor dem Auswärtsspiel in Aue, werden die Profis aus Giesing am Abend ab 18 Uhr zum obligatorischen Termin im Hacker-Festzelt erwartet.

Damit die Löwen auch optisch für ähnlich viel Euphorie sorgen wie zu Saisonbeginn, stand am heutigen Mittwoch traditionell der Termin zur Einkleidung bei Trachten Angermaier auf dem Programm. Mit dabei waren alle Neuzugänge um die beiden Rückkehrer Kevin Volland und Florian Niederlechner.

Auf und neben dem Platz ein eingespieltes Duo: Florian Niederlechner (li.) und Kevin Volland. – Foto: Stefan Matzke

Individualisierte Löwen-Tracht für Spieler und Trainer von 1860 München Auch Marvin Rittmüller wurde zwei Tage nach seiner Ankunft in München direkt mit der bayerischen Kultur vertraut gemacht. Trainer Patrick Glöckner, der im vergangenen Jahr noch nicht an Bord war, wurde ebenfalls standesgemäß ausgestattet, um am ersten Wiesn-Dienstag im „Himmel der Bayern“ glänzen zu können.

Daumen hoch: Löwen-Trainer Patrick Glöckner in Tracht. – Foto: Stefan Matzke