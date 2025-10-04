1860 München fügt Bayern erste Pleite zu – FCB-Trainer spricht Klartext

Der TSV 1860 gewinnt das Derby gegen den FC Bayern München. Während der Trainer des FCB im Anschluss harte Worte findet, schwärmt der Löwen-Coach.

In der zweiten Auflage des Münchner Derbys erwischten die Junglöwen einen Traumstart: In der 5. Minute besorgte Paul Sturm die Führung. Vorausgegangen war ein großer Fehler von Leonard Prescott, der diesen über die gesamten 90 Minuten nicht wirklich abschütteln konnte. Immer wieder leistete sich der 16-jährige Bayern-Torhüter gerade im Spielaufbau Fehler.

Die Bayern schüttelten sich und kamen immer besser in die Partie. Die größte Chance vergab David Santos Daiber nach einer Ecke von der Strafraumkante, als er an die Latte schoss. Ein zweites Mal war Santos Daiber gefährlich, doch scheiterte am gut aufgelegten Mauricio Dunker. Unmittelbar vor der Pause gab es dann die große 1860-Chance: Aber Luis Schäfer rettete kurz vor der Linie (48.).

„Unsere Spielweise passte zur Trainingswoche – und die war nach Paphos nicht auf dem Niveau der vergangenen Wochen. Wir haben keine der Grundtugenden gezeigt, die es in einem Derby braucht“, wird Cheftrainer Peter Gaydarov auf der Bayern-Homepage zitiert. „Für die Spieler muss klar sein: Haltung und Intensität sind jeden Tag gefragt, nur so gelingt der direkte Übertrag ins Spiel.“

„Ich fand, es war ein richtig geiles Derby. Die Jungs haben echt ein gutes Spiel abgeliefert“

1860-Trainer Schittenhelm nach dem Derbysieg über den FC Bayern München

In der zweiten Hälfte gerieten die Löwen zunehmend unter Druck und hatten zunächst Glück, dass Allen Junior Lambe den Ball aus weniger Metern nicht über die Linie schob. Aber auch 1860 hatte Großchancen zu erhöhen: So traf Derbytorschütze Sturm aus der zweiten Reihe nur die Latte und Loris Husic verfehlte nach einem Ballverlust von Prescott das freistehende Tor.

In den Schlussminuten wurde die Reserve des Rekordmeisters stärker. Aber entweder verfehlten die Roten das Tor oder Dunker parierte. So in der 91. Minute, als der 1860-Keeper stark gegen Codjo-Evora entschärfte. „Ich fand, es war ein richtig geiles Derby. Die Jungs haben echt ein gutes Spiel abgeliefert“, wird U19-Coach Jonas Schittenhelm auf der Vereinshomepage des TSV 1860 zitiert. „Ich freue mich brutal für die Jungs, dass sie den Derbysieg jetzt schon mal eingetütet haben – und das mit einer so jungen Truppe!“

FC Bayern bleibt Tabellenführer der U19-Liga – Junglöwen begeistern 1860-Trainer Schittenhelm

Während Bayern zwar nach der ersten Pleite Spitzenreiter der Gruppe E der DFB-Nachwuchsliga bleibt, klettert die U19 des TSV 1860 München durch den Sieg auf Rang drei. Auch mit der Spielanlage zeigte sich Schittenhelm höchst erfreut: „Wir hatten Riesenchancen, ein klares Plus und haben super gegen den Ball gearbeitet. Klar gab es Phasen, wo Bayern gedrückt hat, wo wir dann aus dem tiefen Block hart arbeiten mussten, aber generell war es ein sehr gutes Spiel. Wir sind immer wieder in unsere Pressingsituationen gekommen.“