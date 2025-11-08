🗣: 1860 München findet Remis »enttäuschend« – Deisenhofen glücklich

Alper Kayabunar, Trainer vom TSV 1860 München II: »Aus unserer Sicht sind das leider zwei verlorene Punkte gegen den TSV Kottern. In der Anfangsphase war das Spiel noch relativ ausgeglichen und sehr aggressiv von beiden Seiten, aber nach etwa 15 Minuten haben wir die Kontrolle übernommen und uns einige gute Torchancen erarbeitet. In dieser Phase gehen wir in Führung. Leider verpassen wir es dann, das 2:0 nachzulegen – wir hatten in der ersten Halbzeit zwei, drei richtig gute Möglichkeiten, sogar einen Pfostentreffer, und hätten das Spiel da vielleicht schon früher entscheiden können.

Auch nach der Pause kommen wir eigentlich gut rein, haben wieder zwei, drei Chancen, um die Führung auszubauen, nutzen sie aber nicht. Dann schenken wir dem Gegner durch einen krassen individuellen Fehler das Tor, obwohl wir das Spiel bis dahin komplett im Griff hatten. Danach haben wir ein bisschen gebraucht, um das zu verarbeiten, während Kottern nochmal einen Schub bekommen und alles reingeworfen hat. Am Ende geht das 1:1 so in Ordnung, auch wenn es für uns natürlich enttäuschend ist. Wir müssen daraus lernen und es künftig einfach schaffen, unsere vielen Chancen früher und konsequenter zu nutzen.«