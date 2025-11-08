 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Alper Kayabunar äußert sich zum Remis gegen den TSV Kottern
Alper Kayabunar äußert sich zum Remis gegen den TSV Kottern – Foto: Robert Geisler

🗣: 1860 München findet Remis »enttäuschend« – Deisenhofen glücklich

Die Reaktionen zum 18. Spieltag der Bayernliga Süd

Verlinkte Inhalte

Bayernliga Süd
Türkgücü Mün
Schalding
SV Erlbach
FC Ismaning

Der TSV 1860 München II ließ zwei Punkte gegen den TSV Kottern liegen. Deisenhofens Trainer Pummer erfreut sich an dem Auswärtssieg und Kirchanschöring unterliegt Schalding.

1860 München II enttäuscht über Punktgewinn:

Gestern, 19:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
1
1
Abpfiff

Alper Kayabunar, Trainer vom TSV 1860 München II: »Aus unserer Sicht sind das leider zwei verlorene Punkte gegen den TSV Kottern. In der Anfangsphase war das Spiel noch relativ ausgeglichen und sehr aggressiv von beiden Seiten, aber nach etwa 15 Minuten haben wir die Kontrolle übernommen und uns einige gute Torchancen erarbeitet. In dieser Phase gehen wir in Führung. Leider verpassen wir es dann, das 2:0 nachzulegen – wir hatten in der ersten Halbzeit zwei, drei richtig gute Möglichkeiten, sogar einen Pfostentreffer, und hätten das Spiel da vielleicht schon früher entscheiden können.

Auch nach der Pause kommen wir eigentlich gut rein, haben wieder zwei, drei Chancen, um die Führung auszubauen, nutzen sie aber nicht. Dann schenken wir dem Gegner durch einen krassen individuellen Fehler das Tor, obwohl wir das Spiel bis dahin komplett im Griff hatten. Danach haben wir ein bisschen gebraucht, um das zu verarbeiten, während Kottern nochmal einen Schub bekommen und alles reingeworfen hat. Am Ende geht das 1:1 so in Ordnung, auch wenn es für uns natürlich enttäuschend ist. Wir müssen daraus lernen und es künftig einfach schaffen, unsere vielen Chancen früher und konsequenter zu nutzen.«

Deisenhofen übersteht » heikle Situation« und holt drei Punkte:

Heute, 14:00 Uhr
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
0
1
Abpfiff

Andreas Pummer, Trainer des TSV Deisenhofen: »Wir sind schwer in die Partie reingekommen und mussten heute auf einem schwierigen Platz eine andere Facette des Fußballs zeigen. In der ersten Halbzeit hatte Türkspor leichte Vorteile, doch nach der Pause haben wir viermal gewechselt und sind direkt gut ins Spiel zurückgekommen. Der Führungstreffer hat uns Sicherheit gegeben, danach waren wir kurz davor, das zweite Tor nachzulegen – einmal, vielleicht sogar zweimal, wurde es wegen Abseits aberkannt. Am Ende mussten wir noch eine heikle Situation überstehen, haben das jedoch mit Leidenschaft geschafft. Insgesamt sind wir glücklich, dass wir auch diese kämpferische Seite zeigen konnten und die drei Punkte mitnehmen.«

Heute, 14:00 Uhr
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
0
1
Abpfiff

Thomas Leberfinger, Trainer des SV Kirchanschöring: »Die Geschichte ist eigentlich schnell erzählt. Erstmal Glückwunsch an Schalding. In der ersten Halbzeit hatten wir einfach Glück, dass Schalding ihre Chancen nicht genutzt hat. Nach der Pause waren wir dann aber klar die bessere Mannschaft. Wir haben uns unzählige hundertprozentige Torchancen herausgespielt, die wir leider nicht genutzt haben, und kassieren dann aus dem Nichts den Ausgleich. Über die gesamten 90 Minuten gesehen hatten wir die deutlich größere Zahl an Möglichkeiten, aber aufgrund der schwachen ersten Hälfte ist die Niederlage am Ende wohl in Ordnung. Trotzdem muss man der Mannschaft ein Kompliment machen. Nach dieser ersten Halbzeit muss man sich erst mal schütteln und wieder reinkämpfen. Das haben meine Jungs getan, und am Ende war es ein ganz, ganz schweres Spiel für uns, in dem wir trotzdem Moral gezeigt und alles reingeworfen haben.«

Die restlichen Partien des 18. Spieltags:

Heute, 16:00 Uhr
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
2
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
1
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
3
2

Heute, 14:00 Uhr
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
1
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
1
2

Aufrufe: 08.11.2025, 18:49 Uhr
Lara MarjanovicAutor