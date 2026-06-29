1860 München dreht nach der Pause auf: Schwaig verliert Test klar

Fußball - Herren - Testspiel - Saison 2026/2027 - 28.06.2026 - FC Schwaig - TSV 1860 Muenchen – Foto: Marc Marasescu

Über 600 Zuschauer sahen das Testspiel zwischen dem FC Schwaig und den Löwen. In der zweiten Halbzeit ließen die Kräfte der Schwaiger nach – und 1860 traf viermal.

Bei den Löwen ist derzeit (mal wieder) vieles ungewiss. Ob die Schwaiger da wirklich einen kommenden Regionalligisten zu Gast hatten? Die Münchner hatten jedenfalls eine Mannschaft zusammengebracht, darunter Namen wie Kapitän Lasse Faßmann oder Samuel Althaus.

Hohe Temperaturen, hochattraktiver Gegner: Fußball-Bayernligist FC Schwaig hatte am späten Sonntagnachmittag den TSV 1860 München zum Testspiel zu Gast. Die über 600 zahlenden Zuschauer (und im Schnitt rund 450 auf dem Schwaiger Youtube-Kanal) sahen nach einer engen ersten Halbzeit am Ende doch noch ein deutliches und etwas zu hohes 5:1 (1:1) der Gäste.

Trotz der Hitze entwickelte sich ein unterhaltsames Spiel mit viel Tempo. Schwaigs Trainer Wiggerl Donbeck brachte eine recht junge Truppe, ein paar Erfahrene und Angeschlagene wie Florian Pflügler, Tim Schels, Tobi Jell und Sebastian Hofmaier ließ er außen vor. Letzterer saß zumindest auf der Bank.

Und dann wäre da noch ein gewisser Testspieler namens Mathew Collins, Sohn von Musiklegende Phil Collins. Auf der Trainerbank? Jedenfalls nicht Markus Kauczinski, sondern der Meistertrainer der Zweiten in der Bayernliga, Alper Kayabunar.

Die Löwen waren zunächst spielbestimmend, Schwaig schaute sich das Ganze erst mal an. Erste Gästechance in Minute sieben: Ein Freistoß von Raphael Wach aus knapp 20 Metern in bester Mittelstürmerposition landete an der Latte. Kicken kann er, dieser zusammengewürfelte Sechzger-Haufen: Nach einer Viertelstunde setzte sich Sandro Porta schön auf rechts durch, passte in den Rücken der Schwaiger Abwehr nach innen, wo Cristian Leone aus zwölf Metern drüber zog.

Schwaig hielt gut mit, die erste Chance hatte Ludwig Gschlößl, der nach einem schönen Doppelpass mit Torjäger Raffi Ascher aus rund zwölf Metern abzog. Jedoch blockte ein Löwe seinen Schuss.

Nach einer halben Stunde dann aber doch das 1:0 für den TSV. Es war ein sehenswertes Tor: Emre Erdogan kam auf links an den Ball, täuschte an, zog in die Mitte und schlenzte den Ball Richtung rechtes Kreuzeck. Vom Innenpfosten ging die Kugel ins Netz – keine Chance für Keeper Moritz Knauf. Kleiner Stimmungsdämpfer in der NGL-Arena.

Aber nur fünf Minuten später zeigten die Sportfreunde, dass sie auch Traumtore erzielen können: Robert Rohrhirsch schnappte sich den Ball im Mittelfeld, zog von links in die Mitte und schlenzte ihn in den rechten Winkel. Die Gäste waren nun kurz von der Rolle: Umgehend nach dem Ausgleich stand plötzlich Ascher nach einem schönen Pass alleine vor dem Tor, doch Schlussmann Paul Bachmann rettete mit dem Fuß.

Halbzeit zwei lief dann nicht mehr so gut für die Schwaiger, die zum einen viel wechselten, zum anderen einen deutlichen Kräfteverschleiß erkennen ließen. Ein früher Doppelschlag durch Erdogan und Arin Garza (49./51.) brachte die Löwen, die den Ball nun gut laufen ließen, auf die Siegerstraße. Schwaig erholte sich von dem Schock, wurde wieder aktiver – mehr als eine gute Chance von James Timbana mit einem Schuss aufs kurze Eck kam jedoch nicht mehr heraus.

Coach Donbeck lobt die Helfer

Dann die 72. Minute: Lucas Grancay nahm eine schöne Flanke von links mit dem Rücken zum Tor an, drehte sich und platzierte den Ball im Winkel – das nächste Traumtor. Und nach einem Pass in die Tiefe machte Rron Gosalci den Deckel drauf (82.).

„Es war eine tolle Kulisse“, befand Donbeck. Mit der ersten Halbzeit sei er sehr zufrieden gewesen – mit der zweiten allerdings nicht mehr. „Wir haben es dann zu sehr als Freundschaftsspiel gesehen.“ Da müsse sich die Einstellung noch ändern. Voll des Lobes war er für die vielen ehrenamtlichen Helfer, die die Austragung des kurzfristig angesetzten Spiels ermöglicht hatten.