1860 München: Das passiert mit den Talenten im Sommer

Was passiert mit den zahlreichen Löwen-Talenten im Sommer? Möglicherweise müssen die Sechzig-Fans den Verlust mehrerer Rohdiamanten wie Lukas Reich oder Sean Dulic hinnehmen.

Misserfolg und interne Unruhen. Die Löwen haben in den vergangenen Jahren kein gutes allzu gutes Bild nach außen abgegeben. Die Ausnahme allerdings bildet das Nachwunschleistungszentrum. Saison für Saison schafft es 1860 München, in Giesing ausgebildete Talente in das Profiteam zu integrieren. Eine Aufstiegsmannschaft lässt sich daraus nicht formen, die Sechzger sind auf Geld durch den Verkauf ihrer Rohdiamanten angewiesen. Auch in diesem Sommer? Unsere Zeitung macht den Check, wie es mit den Junglöwen weitergeht.

War die 1:3-Pleite gegen Essen schon das letzte Heimspiel im Löwentrikot für Lukas Reich? Das Saisonfinale gegen Aue (17. Mai) im Grünwalder Stadion verpasst der 18-jährige Flügelspieler aus einem erfreulichen Grund: Nominierung für die deutsche U19-Nationalmannschaft mitsamt eines Testspiels in Dänemark. Danach könnte es für Reich, der in der Rückrunde seinen Stammplatz verlor, heißen: Spind ausräumen bei den Sechzgern. Bei einem Jahr Restlaufzeit im Vertrag könnte 1860 im Sommer vielleicht letztmals eine Ablösesumme einstreichen. Interessenten gibt es, die heißeste Spur führt nach Fürth.

1860: Sean Dulic neben Jesper Verlaat in der Innenverteidigung gesetzt

Nicht mehr wegzudenken aus der Löwen-Abwehr ist mittlerweile Innenverteidiger Sean Dulic. Der 19-Jährige überzeugt in der Rückrunde mit Tempo und enormer Zweikampfstärke. Wie bei Reich läuft der Vertrag bis 2026. Nach Infos unserer Zeitung steht Dulic in Notizbüchern höherklassiger Clubs. Kommt ein ansprechendes Angebot, wird 1860 kaum widerstehen können.

18 Einsätze für den jungen defensiven Mittelfeldmann klingen erstmal recht ordentlich. Beim zweiten Blick jedoch wird klar: Seit dem 3. Spieltag stand der 20-Jährige nur einmal in der Startelf (2:5 in Dresden). Auch unter Patrick Glöckner reicht es nur für Kurzeinsätze, zudem zwickt bei Kloss derzeit die Leiste. Nicht vieles deutet daraufhin, dass der im Sommer auslaufenden Vertrag verlängert wird.